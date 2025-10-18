Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Espanyol, Manolo Gonzalez: "Contava vincere, se giochi bene e perdi sono guai"

Espanyol, Manolo Gonzalez: "Contava vincere, se giochi bene e perdi sono guai"TUTTO mercato WEB
© foto di José Maria Diaz Acosta
Oggi alle 11:19Calcio estero
Paolo Lora Lamia

"Sono contento dell'immagine che la squadra sta proiettando. A prescindere dal risultato, abbiamo giocato bene e segnato. Abbiamo avuto una percentuale di gol previsti del 3,5%, il che è importante. Non siamo andati male contro il Betis, e oggi non siamo certo il Brasile. Ci sono aspetti su cui possiamo migliorare, ma sono molto contento e orgoglioso della squadra". Inizia così la conferenza stampa di Manolo Gonzalez, tecnico dell'Espanyol, dopo la vittoria per 0-2 in trasferta contro l'Oviedo.

Prosegue il mister, come riportato da Marca: "Sapevamo che avremmo creato molto e che anche loro avrebbero potuto crearne alcune contro di noi. Alla fine, ti accorgi che non stai segnando e pensi che la partita possa scivolare via, ma questa è la nostra identità, ciò che vogliamo, e lo stiamo ottenendo. Abbiamo avuto occasioni molto chiare per passare in vantaggio in precedenza. Escandell ha fatto delle grandi parate. Dobbiamo trovare l'efficacia che si adatta alle occasioni che creiamo".

Sull'importanza di questo tre punti: "Oltre alla prestazione in sé, è importante rafforzarla con i risultati. Se giochi molto bene ma perdi, sei nei guai. Era importante vincere di nuovo e sentirmi bene. Sapevo che l'atmosfera a Oviedo sarebbe stata dura e la partita sarebbe stata complicata".

Articoli correlati
Protesta per Villarreal-Barça a Miami: tardato l'inizio di Oviedo-Espanyol. Censura... Protesta per Villarreal-Barça a Miami: tardato l'inizio di Oviedo-Espanyol. Censura in TV
Espanyol, Pace ambizioso ma concreto: "Per me il successo sarebbe entrare nella Top6"... Espanyol, Pace ambizioso ma concreto: "Per me il successo sarebbe entrare nella Top6"
Alan Pace e il fondo VSL diventano i nuovi proprietari dell’Espanyol. Si chiude l’era... Alan Pace e il fondo VSL diventano i nuovi proprietari dell’Espanyol. Si chiude l’era Rastar
Altre notizie Calcio estero
Gladbach, Schroder: "Polanski? C'è convinzione. Anche con il Bayern comincia 0-0"... Gladbach, Schroder: "Polanski? C'è convinzione. Anche con il Bayern comincia 0-0"
Marsiglia, i 21 convocati di De Zerbi per il Le Havre: Weah e Pavard presenti in... Marsiglia, i 21 convocati di De Zerbi per il Le Havre: Weah e Pavard presenti in lista
Rose ha voglia di tornare in panchina: "Deve essere la cosa giusta, magari all'estero"... Rose ha voglia di tornare in panchina: "Deve essere la cosa giusta, magari all'estero"
Celtic, Rodgers: "Il calcio è da sempre la mia vita, allenare per me era la cosa... Celtic, Rodgers: "Il calcio è da sempre la mia vita, allenare per me era la cosa migliore"
Espanyol, Manolo Gonzalez: "Contava vincere, se giochi bene e perdi sono guai" Espanyol, Manolo Gonzalez: "Contava vincere, se giochi bene e perdi sono guai"
Gladbach ko, Polanski: "Serve più determinazione, i risultati prima o poi arriveranno"... Gladbach ko, Polanski: "Serve più determinazione, i risultati prima o poi arriveranno"
Mexes contro Domenech: "Non lo sopportavo, sceglieva in base ai segni zodiacali" Mexes contro Domenech: "Non lo sopportavo, sceglieva in base ai segni zodiacali"
Barcellona, niente Girona per Ferran Torres: out per l'infortunio rimediato in Nazionale... Barcellona, niente Girona per Ferran Torres: out per l'infortunio rimediato in Nazionale
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Kim. Per la fascia pressing su Molina. E torna d’attualità anche Kessié. Milan: ecco lal lista dei nomi per la difesa. Napoli, occhi su Mainoo del Manchester United
Le più lette
1 Milan-Fiorentina, le probabili formazioni: arriva il momento di Leao, resta il dubbio Kean
2 Como-Juventus, le probabili formazioni: Tudor con la difesa formata da Kalulu, Gatti e Kelly
3 Atalanta-Lazio, le probabili formazioni: ennesimo ballottaggio tra Sulemana e Lookman
4 Cagliari-Bologna, le probabili formazioni: Borrelli affianca Esposito, Dallinga più di Castro
5 Roma-Inter, le probabili formazioni: si rivede Dybala dall'inizio, straordinari per Barella
Ora in radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Amantino Mancini spinge la Roma: "Dura con l'Inter, ma Gasp può sognare lo Scudetto"
Immagine top news n.1 Serie A, 7^ giornata LIVE: ecco Leao e Dybala, entrambi tornano titolari
Immagine top news n.2 Torna la Serie A: da Roma-Inter a Milan-Fiorentina, tutte le probabili formazioni del 7° turno
Immagine top news n.3 Dal portiere a Thuram e gli attaccanti: Chivu prepara a Roma-Inter. E quanti elogi a Gasp
Immagine top news n.4 Gasperini mette pressione all'Inter e alleggerisce la sua Roma. Poi "scalda" Dybala
Immagine top news n.5 Gasperini ai tifosi della Dea: "Mi auguro l'Atalanta vinca ancora. Ecco perché non ho salutato"
Immagine top news n.6 Napoli, Conte conferma: "Due rientri col Torino. Lobotka? E' in via di recupero"
Immagine top news n.7 Inter, Chivu: "Gasperini mandato via troppo presto dall'Inter. Per me è un esempio"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano C'è solo una soluzione per Pisilli: star con l'Under 21 ma spettatore con Gasperini Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Paratici torna ufficialmente al Tottenham. Perché è uno dei migliori ds al mondo
Immagine news podcast n.2 Per Gennaro Gattuso questa Nazionale ha ancora un grande difetto
Immagine news podcast n.3 Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi
Immagine news podcast n.4 Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Casi Rimini e Triestina, l'avv. Cerbara: "Prossimo mercato sarà cartina di tornasole"
Immagine news Serie A n.2 De Paola sulla Juventus: "Tudor isolato e lasciato in balìa di se stesso"
Immagine news Serie A n.3 Simone Braglia: "Juventus, occhio al Como. E il Torino può sorprendere Conte"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, Allegri: "Fuori in quattro, uno da valutare. Leao condizione buona"
Immagine news Serie A n.2 Candela applaude l'ex compagno Chivu: "È uno che si fa rispettare senza dover strillare"
Immagine news Serie A n.3 Lazio, tra poco la conferenza stampa di Maurizio Sarri
Immagine news Serie A n.4 Milan, Allegri: "Abbiamo fuori Rabiot e Pulisic. Estupinian non ci sarà, Nkunku da valutare"
Immagine news Serie A n.5 Tifosi del Torino contro Cairo, lo scrittore Culicchia: "Chi contesta lo fa per amore, non per odio"
Immagine news Serie A n.6 Arzignano, Bianchini: "Contro il Novara ko che fa male. Ma si riparte con più voglia"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro, assolti nove ultras dal Tribunale di Cosenza dopo gli scontri avvenuti nel marzo 2024
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, riflessioni dopo il ko di Chiavari: Donati sempre più in bilico, torna l'idea Foti
Immagine news Serie B n.3 Entella, il day after un'impresa storica: sabato biancoceleste, è un giorno da favola
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, la scintilla non è scoccata: contro l'Entella un pesante ko. E ora Donati rischia
Immagine news Serie B n.5 Serie B, prosegue l'8ª giornata: c'è il derby campano. In campo anche Bari e Monza
Immagine news Serie B n.6 Entella, Debenedetti: "Felice del risultato ma restiamo umili, non abbiamo fatto nulla"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Novara, Zanchetta: "Avevamo sicuramente bisogno di una vittoria. Siamo stati solidi"
Immagine news Serie C n.2 All'Inter U23 il derby con l'Alcione Milano, Vecchi: "Prestazione ottima in tutte e due le fasi"
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, senti l'ex Briaschi: "Costruita una squadra tosta. Per la promozione serve continuità"
Immagine news Serie C n.4 Ospitaletto, Quaresmini: "Affrontare il Cittadella dà grandi stimoli. Gli daremo filo da torcere"
Immagine news Serie C n.5 Trento, Tabbiani: "Ci siamo tolti un peso e ora dobbiamo sfruttare questa energia"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, il programma della 10ª: Casarano all'esame Foggia. C'è Livorno-Samb
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, al via la 3ª giornata: Fiorentina-Milan è il big match del sabato
Immagine news Calcio femminile n.2 Stasera parte il Mondiale U17 in Marocco: domani pomeriggio il debutto delle Azzurrine
Immagine news Calcio femminile n.3 La Spagna volta pagina: tornano in Nazionale le 'ribelli' Mapi Leon e Jenni Hermoso
Immagine news Calcio femminile n.4 Women's Europa Cup, sorteggiati gli ottavi di finale: Inter con le svedesi dell'Hacken
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, Walti: "Contro il Bayern Monaco avremmo almeno meritato il pareggio"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women ko col Bayern Monaco. Girelli: "Abbassare la testa, lavorare e ripartire"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Meroni, la "farfalla" che riuscì ad incantare gli italiani Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Blindato il secondo posto ma c’è da festeggiare?