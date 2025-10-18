Espanyol, Manolo Gonzalez: "Contava vincere, se giochi bene e perdi sono guai"

"Sono contento dell'immagine che la squadra sta proiettando. A prescindere dal risultato, abbiamo giocato bene e segnato. Abbiamo avuto una percentuale di gol previsti del 3,5%, il che è importante. Non siamo andati male contro il Betis, e oggi non siamo certo il Brasile. Ci sono aspetti su cui possiamo migliorare, ma sono molto contento e orgoglioso della squadra". Inizia così la conferenza stampa di Manolo Gonzalez, tecnico dell'Espanyol, dopo la vittoria per 0-2 in trasferta contro l'Oviedo.

Prosegue il mister, come riportato da Marca: "Sapevamo che avremmo creato molto e che anche loro avrebbero potuto crearne alcune contro di noi. Alla fine, ti accorgi che non stai segnando e pensi che la partita possa scivolare via, ma questa è la nostra identità, ciò che vogliamo, e lo stiamo ottenendo. Abbiamo avuto occasioni molto chiare per passare in vantaggio in precedenza. Escandell ha fatto delle grandi parate. Dobbiamo trovare l'efficacia che si adatta alle occasioni che creiamo".

Sull'importanza di questo tre punti: "Oltre alla prestazione in sé, è importante rafforzarla con i risultati. Se giochi molto bene ma perdi, sei nei guai. Era importante vincere di nuovo e sentirmi bene. Sapevo che l'atmosfera a Oviedo sarebbe stata dura e la partita sarebbe stata complicata".