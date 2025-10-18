Rodgers e gli inizi al Chelsea: "Lavorare vicino a dei top player è stato fondamentale"

Nel corso di un'intervista per il format The Football Interview, creato da BBC Sport, Brendan Rodgers ha ripercorso la sua carriera in panchina: "Ero stato in Spagna e a Barcellona. Mi sono sempre interessato ai giovani e ho cercato di individuare club che avessero davvero questa filosofia dall'alto verso il basso, quindi dal vertice fino alla base del club c'è una sorta di sinergia. Questo si sposava con i miei principi in questo sport, un gioco tecnico. Sono stato anche a Siviglia e Valencia e sono stato anche in Olanda, all'Ajax e all'FC Twente. Per me, il punto di partenza è stato osservare il calcio europeo e come si sviluppano i giovani giocatori in Europa, non dovrebbe essere diverso da come noi sviluppiamo i nostri giocatori".

L'inizio nelle giovanili del Chelsea è stato fondamentale: "Andare al Chelsea con José Mourinho in arrivo, dove volevano arrivare come club e come volevano trasformare il settore giovanile... non c'erano dubbi perché quando sono arrivato lì, ero in campo solo da due o tre settimane e c'erano quattro o cinque allenatori di alto profilo accostati al mio lavoro. Non mi era mai successo prima. Sono andato da José all'inizio e mi ha detto: "Quando sarai in questi grandi club avrai almeno 12 nomi accostati al tuo lavoro. Sarà lo stesso per me come allenatore. Non preoccuparti, lavora sodo e lavora bene e andrà tutto bene".

L'opportunità di lavorare con giocatori di livello mondiale e alcuni giovani brillanti, e poi ho avuto la possibilità di lavorare a stretto contatto con la prima squadra. All'epoca c'erano John Terry, Frank Lampard, Ashley Cole e Claude Makelele: stare lì e vedere come vivono la loro vita ogni giorno, come si allenano e come operano... è stato un punto di riferimento per me, perché tutto ciò che volevano fare era di livello mondiale".