Torna la Bundesliga ed è tempo di Klassiker: il Bayern ci arriva con una sequenza record

Torna il campionato tedesco con la partita più importante dell'anno, il Klassiker numero 138 tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Bavaresi che arrivano alla sfida da stra-favoriti considerando l'incredibile partenza fin qui avuta: 10 partite giocate in tutte le competizioni, 10 vittorie con 38 gol segnati e 8 subiti. Bayern che è l'unica squadra nei 5 campionati top d'Europa ad essere ancora a punteggio pieno.

Impressionante fin qui il cammino di Harry Kane che ha già segnato 11 reti in campionato e 18 se contiamo tutte le competizioni. Sarà molto interessante sotto questo aspetto la sfida col bomber del BVB, Serhou Guirassy che sta viaggiando in campionato con una media di un gol ogni 110': 4 reti in 5 partite di campionato, più un altro gol in Champions e uno in DFB-Pokal.

Dortmund prima inseguitrice e ancora imbattuta in campionato. Con una difesa che è il punto forte: solo un gol incassato nelle ultime 5 partite.

7ª GIORNATA

Union Berlino - Borussia Monchengladbach (17 ottobre, 20.30)

Colonia - Augsburg (18 ottobre, 15.30)

Heidenheim - Werder Brema (18 ottobre, 15.30)

Mainz - Bayer Leverkusen (18 ottobre, 15.30)

Lipsia - Amburgo (18 ottobre, 15.30)

Wolfsburg - Stoccarda (18 ottobre, 15.30)

Bayern Monaco - Borussia Dortmund (18 ottobre, 18.30)

Friburgo - Eintracht Francoforte (19 ottobre, 15.30)

St. Pauli - Hoffenheim (19 ottobre, 17.30)

LA CLASSIFICA

1. Bayern Monaco 18

2. Borussia Dortmund 14

3. RB Lipsia 13

4. Stoccarda 12

5. Bayer Leverkusen 11

6. Colonia 10

7. Eintracht 9

8. Amburgo 8

9. Friburgo 8

10. St. Pauli 7

11. Hoffenheim 7

12. Werder Brema 7

13. Union Berlino 7

14. Augusta 6

15. Wolfsburg 5

16. Magonza 4

17. Heidenheim 3

18. Borussia Monchengladbach 3

MARCATORI

11 reti: Kane (Bayern Monaco)

5 reti: Luis Diaz (Bayern Monaco) e Uzun (Eintracht Francoforte)

4 reti: Guirassy (Borussia Dortmund), Asllani (Hoffenheim), Ansah (Union Berlino)

8ª GIORNATA

Werder Brema - Union Berlino (24 ottobre, ore 20.30)

Amburgo - Wolfsburg (25 ottobre, ore 15.30)

Augsburg - Lipsia (25 ottobre, ore 15.30)

Eintracht Francoforte - St. Pauli (25 ottobre, 15.30)

Hoffenheim - Heidenheim (25 ottobre, 15.30)

Borussia Monchengladbach - Bayern Monaco (25 ottobre, 15.30)

Borussia Dortmund - Colonia (25 ottobre, 18.30)

Bayer Leverkusen - Friburgo (26 ottobre, 15.30)

Stoccarda - Mainz (26 ottobre, 17.30)