Rayane Messi si racconta: "Quanto fermento sui social. Penso a giocare e crescere"

A soli 18 anni, Rayane Messi sta vivendo la sua prima stagione in Ligue 2 con il Pau FC, dove è in prestito dallo Strasburgo. Se il suo talento comincia a farsi notare, il giovane attaccante è inevitabilmente sotto i riflettori anche per il suo celebre cognome, di cui ha parlato apertamente: "Questo nome non ha nulla a che vedere con il giocatore argentino, è quello di mio padre", spiega. La pressione iniziale si è fatta sentire: "Sapevo che ogni mia azione sarebbe stata commentata. Ho segnato il primo gol una settimana dopo il debutto e subito c’è stato fermento sui social".

Rayane detiene già un record: è stato il più giovane giocatore della storia del Dijon a esordire in prima squadra in National, a 16 anni, 10 mesi e 13 giorni, il 5 aprile 2024. La settimana successiva ha segnato il suo primo gol, diventando anche il più giovane marcatore della storia del club. "Il mio allenatore mi ha detto di restare con i piedi per terra. Più giochi, più cresci, senza calcolare troppo", racconta.

A differenza di Lionel, Rayane porta la prima lettera del nome sul retro della maglia: "A Strasburgo mi hanno consigliato di mettere la ‘R’ davanti per proteggere i giocatori, l’ho fatto e l’ho mantenuto. Ma comunque, finché c’è scritto Messi...". Originario di Sèvres, Rayane ha iniziato allo Chaville nel 2015, poi al Versailles, entrando nel 2020 al centro di formazione di Clairefontaine. Nel 2022 firma con il Dijon FCO a soli 14 anni. Con la Francia U17 si è messo in evidenza segnando due gol contro l’Inghilterra agli Europei 2024.

Corteggiato da Dortmund, Bayern Monaco e diversi club di Ligue 1, Rayane è stato acquistato dallo Strasburgo nell’estate 2024 per 1,5 milioni di euro ed è stato prestato al Pau, dove ha già segnato il primo gol contro il Laval. Il futuro di Messi sembra luminoso, lontano dall’ombra di Lionel, ma con il talento per farsi notare da solo.