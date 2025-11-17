Francia, Deschamps guarda già al sorteggio: "Ho delle preferenze...". Gruppo C o L?

Dopo aver chiuso le qualificazioni al Mondiale 2026 con una vittoria per 3-1 in Azerbaigian, Didier Deschamps guarda già oltre l’Atlantico, verso Stati Uniti, Messico e Canada. La Francia ha terminato la fase di qualificazione al primo posto del girone, restando imbattuta e potendo concentrare le energie sul torneo estivo che si svolgerà dall’11 giugno al 19 luglio 2026.

Il CT ha confermato di avere già alcune preferenze sul sorteggio dei gruppi, in programma il 5 dicembre a Washington, che influenzeranno la scelta del camp di base della squadra: "Ho già esperienza in questi sorteggi. Alcuni gruppi possono essere più interessanti per la vicinanza delle città e per le temperature più miti. Dopo il sorteggio sapremo molto di più sugli avversari e sulla sede delle partite, ma alcune opzioni sembrano più vantaggiose".

Deschamps non ha citato i gruppi nello specifico, ma secondo le prime simulazioni potrebbe trattarsi del gruppo C, con due partite a Boston e una a Miami, o del gruppo L, con due match a Toronto e uno a New York. Entrambe le soluzioni garantirebbero spostamenti più brevi e temperature più clementi rispetto alla costa ovest o al Messico. Nei prossimi mesi, parte dello staff francese sarà già in missione di sopralluogo per preparare i vari camp, mentre il 5 dicembre Deschamps, insieme al suo vice Guy Stéphan e al presidente della Federazione Philippe Diallo, seguirà il sorteggio a Washington. La squadra tornerà poi in Nord America a marzo per un’amichevole contro il Brasile e un’altra probabilmente contro Stati Uniti o Croazia, ultima prova prima della lista definitiva dei 26 convocati, prevista per metà maggio, subito dopo la conclusione dei campionati.