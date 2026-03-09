MLS, due giocatori squalificati a vita. Scommettevano sulla propria squadra

Due giocatori di MLS sono stati squalificati a vita per aver scommesso su eventi sportivi, comprese partite di calcio comprese le squadre in cui i due giocano. Si tratta di Derrick Jones e Yaw Yeboah e in merito la Lega ha affermato che i due giocatori hanno scommesso in modo massiccio durante le stagioni 2024 e 2025. Tuttavia non è stato provato in alcun modo che le loro attività di scommesse abbiano influenzato l'esito delle partite.

Nel dettaglio, a ottobre 2024 entrambi i giocatori avevano scommesso che Jones avrebbe ricevuto un cartellino giallo durante una partita, cosa che si è verificata.

Don Garber, commissario MLS, ha dichiarato in merito: "La Major League Soccer rimane ferma nel suo impegno per l'integrità delle partite. La lega continuerà a far rispettare le sue politiche, a intensificare gli sforzi educativi e a sostenere l'eliminazione delle scommesse sui cartellini gialli in tutti gli stati, per proteggere l'integrità della nostra competizione per club, giocatori e tifosi".

Si è espresso anche il Columbus Crew, club nei quali Jones e Yeboah hanno giocato all'epoca dei fatti: "Il Columbus Crew è orgoglioso della reputazione che si è costruito nella MLS e nel calcio mondiale, fondata sul rispetto e l'integrità in tutta la nostra organizzazione. Condanniamo fermamente tutte le azioni e le idee che non siano in linea con questi valori fondamentali per il nostro Club e qualsiasi attività individuale che contraddica i principi di una competizione leale, fondamentali per la nostra squadra, il nostro campionato e il nostro sport".