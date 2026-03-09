FA Cup, sorteggiati i quarti di finale: spicca il big match Man City-Liverpool
In serata è stato effettuato il sorteggio per i quarti di finale di FA Cup. E c'è un big match. Manchester City contro Liverpool. Spicca la presenza del Port Vale, squadra che milita in League One, l'equivalente della nostra Serie C. E che sfiderà il Chelsea a Stamford Bridge. Le partite si giocheranno nel weekend del 4 e 5 aprile. Ecco il dettaglio:
Southampton - Arsenal
Chelsea - Port Vale
Manchester City - Liverpool
West Ham o Brentford - Leeds
