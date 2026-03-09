Dalla Spagna: Xabi Alonso ha trovato l'accordo con la sua prossima squadra

Esonerato a gennaio dal Real Madrid, Xabi Alonso sarebbe pronto a tornare in pista già a partire da luglio. Secondo quanto riportato da OK Diario, il tecnico basco avrebbe già un accordo su base triennale col Liverpool, altra sua ex squadra da calciatore.

I reds non dovrebbero confermare Arne Slot, nonostante l'olandese abbia condotto la squadra alla vittoria della Premier League la passata stagione. Stando alle indiscrezioni è da tenere d'occhio la situazione già al termine del doppio confronto contro il Galatasaray in Champions League. In campionato, invece, il Liverpool è sesto in classifica, tuttavia a pari punti del Chelsea quinto con l'Inghilterra già certa di avere uno slot aggiuntivo per la prossima Champions.

44 anni, Xabi Alonso ha chiuso il suo rapporto col Real Madrid lo scorso 12 gennaio, dopo 28 partite nelle quali aveva perso 5 partite. Su tutte pesa la sconfitta in finale di Supercoppa spagnola contro il Barcellona, che ha portato all'esonero. Alonso era già nel mirino del Liverpool nel 2024 quando era ancora alla guida del Bayer Leverkusen. All'epoca gli inglesi erano alla ricerca del sostituto di Jurgen Klopp ma Alonso decise di proseguire ancora un anno con le "aspirine".