LaLiga, novità in vista. Tebas: "Puntiamo ad avere il fuorigioco automatico"

Il presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha annunciato modifiche alla regola del fuorigioco. Ecco le sue dichiarazioni al termine dellas tipula del primo contratto collettivo per l'attività arbitrale nel calcio professionistico:

"Stiamo implementando, vedremo se sarà pronto per il prossimo anno, il fuorigioco automatico. Attualmente esiste il semi-automatico, ma non mi piace il 'semi'. Si tratterebbe di inserire un chip all'interno del pallone, approvato dalla FIFA, per rilevare quando la palla viene colpita. Questo richiede un sistema di telecamere speciale negli stadi. Sarebbe un sistema di fuorigioco automatico, eliminando la necessità dei famosi frame. L'approvazione è ancora in attesa, così come la revisione dei diversi marchi di palloni utilizzati nei campionati... tutto deve essere coordinato. Ma è uno degli obiettivi tecnologici che ci prefiggiamo per la prossima stagione".