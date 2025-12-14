Mourinho corsaro: 4-0 in Liga Portugal dopo il Napoli, il Benfica è a tre passi dallo Sporting
Una tripletta mortifera di Pavlidis e il pallonetto di Aursnes (gol e assist) hanno deciso la trasferta contro il Moreirense nella 14esima giornata di Liga Portugal: esulta il Benfica di José Mourinho, che cavalca l'onda del trionfo sul Napoli in Champions League e trionfa 4-0 anche in campionato. I verdibianchi hanno commesso diversi errori in uscita palla e non riescono a vincere da 4 giornate. Le aquile salgono a -3 dallo Sporting Lisbona secondo. Mentre Farioli e il suo Porto (in vetta) distano cinque lunghezze, in attesa di giocare contro l'Estrela.
Il programma della 14^ giornata in Primeira Liga portoghese
Sabato 13 dicembre
Casa Pia-Gil Vicente 1-1
Rio Ave-Guimaraes 0-1
Sporting-AVS 6-0
Domenica 14 dicembre
Famalicao-Estoril Praia 4-0
Moreirense-Benfica 0-4
Arouca-Alverca
Lunedì 15 dicembre
Porto-Estrela Amadora
CD Nacional-Tondela
Braga-Santa Clara
La classifica
1. Porto 37 punti*
2. Sporting 35
3. Benfica 32
4. Gil Vicente 25
5. Famalicao 23
6. Braga 22*
7. Guimaraes 21
8. Moreirense 20
9. Alverca 17*
10. Rio Ave 16
11. Santa Clara 15*
12. Estrela 14*
13. Estoril 14
14. Nacional 12*
15. Casa Pia 10
16. Tondela 9*
17. Arouca 9*
18. AFS 3
*una gara in meno