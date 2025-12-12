Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Benfica, Mourinho: "Questo mio gruppo è uno dei migliori mai avuti in 25 anni"

Gaetano Mocciaro
Oggi alle 15:56
José Mourinho, tecnico del Benfica, è intervenuto ai microfoni della radio del club che è stata appena inaugurata (Benfica FM). E coglie l'occasione per parlare dei suoi primi mesi a Lisbona:

"Questo mio gruppo è molto professionale, fantastico. Non voglio dire che sia il migliore che abbia avuto negli ultimi 25 anni perché sarebbe offensivo per gli altri, ma è sicuramente uno dei migliori. Non ce ne andiamo [dal lavoro il giorno prima] senza che tutto sia pronto. Ma mi piace essere lì il giorno dopo, vedere chi arriva prima, chi dopo... Iniziare subito ad accelerare le cose".

Ti svegli con questa voglia di allenarti?
"È innegabile. È una delle cose che io e le persone a me più vicine mettiamo in discussione. Non mi piace generalizzare, ma a volte c'è la sensazione che la nuova generazione, che siano giocatori o allenatori, non ami molto l'allenamento o il calcio, o ciò che il calcio può offrire. E onestamente, sono sempre lo stesso. Non riesco a prevedere il giorno in cui qualcosa cambierà. Non ci riesco. E ricordo sempre una conversazione che ho avuto quando ero al Real Madrid, nel 2012/13, con Sir Alex Ferguson, e prima della partita gli ho chiesto come si stessero evolvendo le cose. E lui mi ha detto: 'Lascia perdere, per gente come noi è la stessa cosa. La quotidianità è la stessa, la passione, il nervosismo prima della partita, la gioia dopo la vittoria, la tristezza dopo la sconfitta... Per noi, non cambia nulla'. Siamo già nel 2025 e ha ragione..."

