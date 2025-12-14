Werder Brema travolto 4-0: l'uragano Stoccarda è in zona Europa, alle calcagna del Bayer

Lo Stoccarda chiude la 14ª giornata di Bundesliga con una vittoria netta per 4-0 ai danni del Werder Brema. Avversari troppo deboli e innocui dopo le prime tre occasioni, hanno dovuto digerire anche dei fischi fragorosi subito dopo il fischio finale da parte dei propri tifosi.

Travolgenti gli svevi: El Khannouss e Leweling avevano indirizzato la partita nel primo tempo, con un gol antecedente annullato a Undav; nella ripresa però si è preso la rivincita e ha firmato il tris, prima del poker di Fuhric. Il “joker” ha chiuso la rete della certezza con un sinistro nell’area di rigore, un colpo da biliardo nell'angolino basso della rete.

Così il Werder Brema invece rimane pericolosamente nei pressi della zona retrocessione, anche se distante 5 punti. Stoccarda che invece scavalca l'Eintracht Francoforte e si appaia a ridosso di Hoffenheim e Leverkusen. In zona Europa.

Il programma della 14^ giornata in Bundesliga

Union Berlino - Lipsia 3-1

Eintracht Francoforte - Augusta 1-0

Hoffenheim - Amburgo 4-1

Borussia Monchengladbach - Wolfsburg 1-3

St. Pauli - Heidenheim 2-1

Bayer Leverkusen - Colonia 2-0

Friburgo - Borussia Dortmund 1-1

Bayern Monaco - Magonza 2-2

Werder Brema - Stoccarda 0-4

Classifica

1. Bayern 38

2. RB Lipsia 29

3. Dortmund 29

4. Leverkusen 26

5. Hoffenheim 26

6. Stoccarda 25

7. Francoforte 24

8. Union Berlino 18

9. Friburgo 17

10. Colonia 16

11. Borussia Monchengladbach 16

12. Werder Brema 16

13. Wolfsburg 15

14. Amburgo 15

15. Augusta 13

16. Heidenheim 11

17. St. Pauli 11

18. Magonza 7