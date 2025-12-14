De Zerbi, poi lo Strasburgo. Barco: "Ligue 1 lega dei contadini? Chi lo dice non l'ha mai vista"

Salutata la madrepatria Argentina, piombato al Brighton e in un torneo altamente competitivo come la Premier League, è stata duro per Valentin Barco l'impatto col calcio europeo. Dopo sei mesi ha dovuto digerire l'addio di Roberto De Zerbi, da due anni quasi al Marsiglia, così prima ha tentato la via del prestito fugace dal Siviglia e poi lo scorso febbraio ha sperimentato l'avventura Strasburgo in Ligue 1 (comprato per 10 milioni). Oggi il centrocampista di 21 anni è uno dei migliori giocatori del calcio francese.

"Sì, credo di essere nel momento migliore della mia carriera. In termini di rendimento sono riuscito a dimostrarlo in Europa. Sì, penso di esserlo", ha raccontato nell'intervista rilasciata al quotidiano AS. L'ex Boca Juniors poi ha spiegato cosa lo abbia spinto a scegliere proprio lo Strasburgo, attualmente all'ottavo posto in campionato: "Se abbia influenzato il fatto che Messi abbia giocato qui (nel campionato francese)? Un po’ entrambe le cose", ha ammesso Barco. "Sì, conoscevo la Ligue 1. Mi piace molto guardare il calcio e avevo visto partite francesi. Mi è sembrata una lega molto competitiva e fisica".

E ha confidato: "All’inizio pensavo che non fosse tanto adatta a me, ma sentivo di potermi adattare. E anche per lo stile di gioco dell’allenatore (Rosenior, ndr), che vuole costruire il gioco con i passaggi e tenere il possesso palla. È stata un po’ una combinazione di entrambe le cose". Sul fatto che la Ligue 1 sia sottovalutata all'estero, il 'Colo' ha commentato: "Viene definitiva 'lega dei contadini'? Chi parla così della lega, penso che non abbia visto partite francesi".

In conclusione ha precisato: "Credo sia un campionato competitivo, molto difficile, dove non ci sono tanti spazi... La maggior parte delle partite sono marcature individuali e devi vincere quei duelli per aprire il gioco. Sento che è una lega molto difficile e che, in Europa, è quella che più assomiglia alla Premier League".