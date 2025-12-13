Sporting a valanga: 6-0 ed avviso a Farioli e Mourinho. La situazione in Eredivisie

Lo Sporting supera 6-0 l'AVS con tre doppiette: a segno Luis Suarez (32' e 53'), Maximiliano Araujo (35' e 47') e Geny Catamo (al 37' ed al 93'). Un successo che porta la squadra di Lisbona a quota 35 punti, 2 in meno del Porto di Francesco Farioli, impegnato lunedì sera contro l'Estrela Amadora. Domani intanto toccherà al Benfica di José Mourinho rispondere, in trasferta contro il Moreirense.

Il programma della 14^ giornata in Primeira Liga portoghese

Casa Pia-Gil Vicente 1-1

Rio Ave-Guimaraes 0-1

Sporting-AVS 6-0

Domenica 14 dicembre

Famalicao-Estoril Praia

Moreirense-Benfica

Arouca-Alverca

CD Nacional-Tondela

Braga-Santa Clara

Lunedì 15 dicembre

Porto-Estrela Amadora

La classifica

1. Porto 37 punti

2. Sporting 35

3. Benfica 29

4. Gil Vicente 25

5. Braga 22

6. Guimaraes 21

7. Famalicao 20

8. Moreirense 20

9. Alverca 17

10. Rio Ave 16

11. Santa Clara

15 12. Estoril Praia

14 13. Estrela Amadora 14

14. CD Nacional 12

15. Casa Pia 10

16. Tondela 9

17. Arouca 9

18. AVS 3