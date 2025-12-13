Sporting a valanga: 6-0 ed avviso a Farioli e Mourinho. La situazione in Eredivisie
Lo Sporting supera 6-0 l'AVS con tre doppiette: a segno Luis Suarez (32' e 53'), Maximiliano Araujo (35' e 47') e Geny Catamo (al 37' ed al 93'). Un successo che porta la squadra di Lisbona a quota 35 punti, 2 in meno del Porto di Francesco Farioli, impegnato lunedì sera contro l'Estrela Amadora. Domani intanto toccherà al Benfica di José Mourinho rispondere, in trasferta contro il Moreirense.
Il programma della 14^ giornata in Primeira Liga portoghese
Casa Pia-Gil Vicente 1-1
Rio Ave-Guimaraes 0-1
Sporting-AVS 6-0
Domenica 14 dicembre
Famalicao-Estoril Praia
Moreirense-Benfica
Arouca-Alverca
CD Nacional-Tondela
Braga-Santa Clara
Lunedì 15 dicembre
Porto-Estrela Amadora
La classifica
1. Porto 37 punti
2. Sporting 35
3. Benfica 29
4. Gil Vicente 25
5. Braga 22
6. Guimaraes 21
7. Famalicao 20
8. Moreirense 20
9. Alverca 17
10. Rio Ave 16
11. Santa Clara
15 12. Estoril Praia
14 13. Estrela Amadora 14
14. CD Nacional 12
15. Casa Pia 10
16. Tondela 9
17. Arouca 9
18. AVS 3
