Mourinho: "Vinicius? Se in tanti stadi succedono le stesse cose con lo stesso giocatore..."

Il grande ex José Mourinho è stato espulso al termine di Benfica-Real Madrid e non sarà in panchina nella gara di ritorno del playoff di UEFA Champions League, in programma il 25 a Madrid. Queste le sue parole su tutto quello che è successo in una serata molto concitata.

Analisi della partita: "Il primo tempo ha avuto due fasi: prima e dopo il gol. Fino alla rete è stata una buona partita, siamo entrati forte. Poi, con la qualità che ha, il Real ha preso campo ed è stato superiore nel finale del primo tempo. Nella ripresa volevamo ripartire allo stesso modo, ma Vinicius ha segnato un gol straordinario. E lì la gara è finita".

Sul caso Prestianni-Vinicius: "Voglio essere equilibrato. Vinícius dice una cosa, ho parlato con Gianluca Prestianni e mi ha detto altro. Non voglio dire che uno mente e l’altro è un santo. Álvaro Arbeloa e Kylian Mbappé hanno scelto una linea diversa, io no. Dico solo che se in tanti stadi succede sempre con lo stesso giocatore, qualcosa non va. Segni un gol incredibile: perché festeggi così? Perché non come facevano Di Stéfano, Pelé o Eusébio?".

Sull’espulsione: "Ho detto all’arbitro che sapeva che io sapevo che Huijsen, Carreras e Aurélien Tchouaméni erano ammoniti e non potevano rischiare. Su una simulazione e su un fallo non ha dato il giallo. Lui voleva ‘gestire’ anche il ritorno. Mi ha espulso, ma sa che ho detto la verità. Una cosa è essere espulsi per stupidaggini, un’altra per aver detto la verità".

Sul ritorno: "Non essere in panchina pesa, ma il lavoro si fa prima. Dovrò fidarmi dei miei assistenti. Non serve un miracolo: servirà giocare benissimo per tutta la partita e avere anche un po’ di fortuna".