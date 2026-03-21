Mourinho onora Silvino: 3-0 al Guimaraes, il Benfica sorpassa lo Sporting in Liga Portugal
Vittoria larga del Benfica, dal gol di Prestianni al raddoppio di Pavlidis nella ripresa e l'autorete di Beni. La squadra di Mourinho è stata molto scaltra nello sfruttare gli errori avversari per raggiungere il risultato vincente, ma con questi tre punti nella 27^ giornata di Liga Portugal (Serie A portoghese) lo Special One onora il ricordo di Silvino - ha lavorato come preparatore dei portieri in 20 anni di collaborazione con Mou - scomparso nella giornata di giovedì.
Il Benfica ora sorpassa provvisoriamente lo Sporting Lisbona al 2° posto e sale a 65 punti. Il Vitoria Guimarães invece continua in una serie negativa: ha guadagnato solo un punto nelle ultime cinque giornate.
La classifica di Liga Portugal
1. Porto 69 punti (26 gare giocate)
2. Benfica 65 (27)
3. Sporting Lisbona 62 (25)
4. Sporting Braga 46 (25)
5. Famalicao 45 (27)
6. Gil Vicente 42 (27)
7. Estoril 37 (26)
8. Moreirense 35 (27)
9. Vitoria Guimarães 32 (27)
10. Alverca 29 (26)
11. Arouca 29 (27)
12. Santa Clara 28 (27)
13. Estrela 28 (27)
14. Rio Ave 27 (26)
15. Casa Pia 24 (26)
16. Nacional 22 (27)
17. Tondela 19 (25)
18. AFS 10 (26)