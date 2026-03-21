Video Mourinho non ce la fa: scoppia in lacrime durante il minuto di silenzio per Silvino Louro

José Mourinho non ha trattenuto le lacrime. Troppo potente e doloroso il momento speso durante il minuto di silenzio al Da Luz oggi, in omaggio a Silvino Louro, prima del calcio d'inizio del duello tra Benfica-Vitoria Guimarães. L'ex nazionale portoghese, scomparso a 67 anni in seguito ad una lunga malattia, ha accompagnato l'ex allenatore di Inter, Roma e Real Madrid - tra le altre - per quasi due decenni come preparatore dei portieri. Un legame che è andato oltre il semplice rapporto lavorativo.

Particolarmente commosso e con gli occhi rossi nel rivolgere lo sguardo al maxi schermo con la foto in bianco e nero di Silvino, Mou ha provato a ricomporsi dopo attimi strazianti. Lo Special One nelle scorse ore aveva trasmesso un messaggio, colmo di sincerità e affetto, nel ricordo del suo storico collaboratore: "Ora piango, ma riuscirò a ridere, a ridere molto, a parlare di te, a ricordare ogni momento. Nella famiglia Mourinho sei amato e continuerai a vivere. Continuerò ad ascoltarti prima di ogni partita: 'fratello, andrà tutto bene'. Riposa, fratellino".

Il percorso professionale di Silvino è iniziato nel Vitoria de Setubal nel 1977, passando per il Vitoria Guimarães prima di fare il salto nel Benfica nella stagione 1984-85. Dopo i passaggi al Porto e al Salgueiros, Silvino si è ritirato dai campi da gioco nel 2000, con più di 40 anni e un record impressionante di 408 partite nella Primeira Liga. Per la Nazionale, ha collezionato 23 presenze nell'arco di 14 anni, arrivando a eguagliare il record di Vítor Damas come giocatore più anziano a rappresentare i colori del Portogallo, a 38 anni, in una partita contro l'Irlanda del Nord nel 1997.