Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Marsiglia, Murillo retrocesso nelle riserve: il difensore cerca una via di fuga immediata

Marsiglia, Murillo retrocesso nelle riserve: il difensore cerca una via di fuga immediataTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:57Calcio estero
Michele Pavese

La notizia è arrivata domenica sera, rivelata da La Provence, e ha fatto rapidamente il giro dell’ambiente marsigliese: Amir Murillo è stato retrocesso nella squadra riserve per decisione del suo allenatore Roberto De Zerbi, che gli imputa gravi errori commessi nelle ultime partite. Il difensore panamense è così diventato il vero capro espiatorio della recente debacle europea del Marsiglia, con il tecnico che in conferenza stampa ha rincarato la dose parlando apertamente di una mancanza di motivazione.

Arrivato nell’agosto 2023 dall’Anderlecht tra lo scetticismo generale e praticamente sconosciuto al grande pubblico del Vélodrome, Murillo aveva però saputo ritagliarsi uno spazio importante. Senza mai essere considerato un titolare indiscusso né il miglior difensore della rosa, si è dimostrato affidabile e duttile, adattandosi a più ruoli e sistemi tattici sotto la guida di diversi allenatori. Una presenza utile, spesso silenziosa, ma raramente insufficiente.

Proprio per questo la sua esclusione ha acceso il dibattito tra i tifosi, che sui social faticano a comprendere perché sia stato lui a "pagare il conto" della mini-crisi. Già escluso dalla lista per la sfida contro il Rennes, Murillo difficilmente sarà convocato anche per il prossimo big match contro il Paris Saint-Germain. Due le ipotesi: una nuova esclusione tecnica oppure una partenza imminente.

L’OM, infatti, sta lavorando alla sua cessione, anche se le opzioni si sono ridotte con la chiusura di molti mercati europei. Restano aperte alcune destinazioni alternative, tra cui Turchia, Grecia ed Emirati Arabi, e proprio dalla Turchia rimbalza l’interesse del Besiktas per il difensore classe 1995. Legato al club fino al 2028, Murillo sembra ormai orientato a cambiare aria, in netto contrasto con le parole di De Zerbi di appena un anno fa, quando ne esaltava il valore e l’importanza. A Marsiglia, però, un anno può sembrare un’eternità.

Articoli correlati
De Zerbi si tiene stretto Murillo: ha firmato il rinnovo con il Marsiglia fino al... De Zerbi si tiene stretto Murillo: ha firmato il rinnovo con il Marsiglia fino al 2028
TMW - Olympique Marsiglia, dall'Anderlecht arriva Murillo: il terzino ha firmato... TMW - Olympique Marsiglia, dall'Anderlecht arriva Murillo: il terzino ha firmato fino al 2026
Altre notizie Calcio estero
Garcia applaude la chiusura di Araujo ma si trascina la palla fuori: corner regalato... Garcia applaude la chiusura di Araujo ma si trascina la palla fuori: corner regalato all'Albacete
Besiktas, ecco il sostituto di Abraham: dal Genk arriva Hyeon-Gyu Oh, le cifre UfficialeBesiktas, ecco il sostituto di Abraham: dal Genk arriva Hyeon-Gyu Oh, le cifre
L'Al Hilal mette a tacere le voci: vince Inzaghi, Ruben Neves rinnova fino al 2029... UfficialeL'Al Hilal mette a tacere le voci: vince Inzaghi, Ruben Neves rinnova fino al 2029
Werder Brema, ecco il nuovo allenatore: Thioune prende il posto di Steffen UfficialeWerder Brema, ecco il nuovo allenatore: Thioune prende il posto di Steffen
A novembre ha esordito in Eredivisie, ora il nipote di Seedorf si trasferisce al... UfficialeA novembre ha esordito in Eredivisie, ora il nipote di Seedorf si trasferisce al Telstar
Garnacho punzecchia il Man United, poi paga dazio: social scatenati dopo Arsenal-Chelsea... Garnacho punzecchia il Man United, poi paga dazio: social scatenati dopo Arsenal-Chelsea
Marsiglia, Murillo retrocesso nelle riserve: il difensore cerca una via di fuga immediata... Marsiglia, Murillo retrocesso nelle riserve: il difensore cerca una via di fuga immediata
Il Betis prende un talento del Palmeiras. Giocherà nella seconda squadra fino a giugno... UfficialeIl Betis prende un talento del Palmeiras. Giocherà nella seconda squadra fino a giugno
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: Allegri non piange mai. Inter: il non mercato di gennaio e il peso del “rischio”. Juve: il tentativo per Icardi. Roma: le punture di Gasp. Atalanta: due cose sulla cessione di Lookman. E giù le mani da Nico Paz
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Milan: Allegri non piange mai. Inter: il non mercato di gennaio e il peso del “rischio”. Juve: il tentativo per Icardi. Roma: le punture di Gasp. Atalanta: due cose sulla cessione di Lookman. E giù le mani da Nico Paz
3 Genoa, Diego Lopez ammette: "Trattenere Norton-Cuffy non è stato semplice"
4 Inter e Milan hanno investito su due dei migliori giocatori della B per il futuro
5 Milan, Allegri: "Sì, è la miglior versione di Rabiot. Saelemaekers? Spero per il Pisa"
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Petardo in Cremonese-Inter, ammenda da 50.000€ e diffida ai nerazzurri: il comunicato
Immagine top news n.1 Roma, Pellegrini maestro delle elementari per un giorno: "Il gol più bello? Nel 3-0 alla Lazio"
Immagine top news n.2 Il tifoso ferito ha perso due falangi. E non è lo stesso che ha lanciato il petardo ad Audero
Immagine top news n.3 Lazio, occhi già al mercato di giugno: prenotato Pedraza, ora la stretta per Diogo Leite
Immagine top news n.4 Che giocatore è Bryan Zaragoza? La Roma aspetta di vedere il suo Conceiçao
Immagine top news n.5 Classifiche a confronto: solo il Como meglio del Milan! In picchiata il Bologna...
Immagine top news n.6 Stato di forma: Inter prima, poi la Juventus. Che momento per Cagliari e Udinese!
Immagine top news n.7 Inter-Torino, le probabili formazioni: Bonny con Pio, Baroni presenta tanti nuovi arrivi
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Mateta come Boniface ma vi spieghiamo perché il Milan ha fatto bene
Immagine news podcast n.2 Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso
Immagine news podcast n.3 La doppia missione di Fagioli. E' una sfida a un milanista per il sogno azzurro
Immagine news podcast n.4 Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Caravello: “Ultimo giorno di calciomercato caotico, Vicenza lanciatissimo e Girone C apertissimo”
Immagine news Serie A n.2 Calciomercato invernale della Serie A, i top e i flop degli opinionisti
Immagine news Serie C n.3 Marcolini: "Complimenti al Vicenza, l'Arezzo dimostra di crederci. Nel C sarà una bella lotta"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Serie A, i migliori 5 centrocampisti dopo 23 giornate: Rabiot si prende il primo posto
Immagine news Serie A n.2 Milan, occhi su Kostic per l'estate: inutili i tentativi di gennaio, Tare lavora per giugno
Immagine news Serie A n.3 Juventus, Yildiz ha lavorato parzialmente in gruppo: con l'Atalanta sarà convocato
Immagine news Serie A n.4 Serie A, i migliori 5 difensori dopo 23 giornate: Bremer balza al secondo posto
Immagine news Serie A n.5 L’avvertimento del Giudice Sportivo: cosa rischia l’Inter in caso di recidiva
Immagine news Serie A n.6 Nuovo comunicato del Sassuolo: "Verso l'Inter, i biglietti saranno disponibili dalle 16"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Massolin scalza Bucchi: è lui la cessione più remunerativa nella storia del Modena
Immagine news Serie B n.2 Sebastiani e il ritorno di Insigne: "Ecco com'è nata l'idea. Con Verratti l'abbiamo tartassato"
Immagine news Serie B n.3 Pescara, Foggia: "Squadra ribaltata per la salvezza. La difficoltà è stata aspettare Insigne?"
Immagine news Serie B n.4 Insigne: "Il Pescara mi ha lanciato, ora voglio regalare la salvezza. Napoli? C'è stato un contatto"
Immagine news Serie B n.5 Lo Spezia e la lunga ricerca di una punta: il ritorno di Manaj sfumato a causa dell'ingaggio
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, Mancini: "Crediamo di aver fatto un buon mercato. Ora parli il campo"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Costa si ferma, ma il Vicenza non ha preso un vice. Le soluzioni però non mancano
Immagine news Serie C n.2 Trento, Zocchi: "Miranda è come un nuovo acquisto. Candellari? Prospetto importante"
Immagine news Serie C n.3 Potenza, rinnovo fino al giugno 2028 per Raul Alessandro Bura
Immagine news Serie C n.4 Benevento, Melara: "A gennaio serviva solo puntellare la rosa. Siamo competitivi"
Immagine news Serie C n.5 Caravello: “Ultimo giorno di calciomercato caotico, Vicenza lanciatissimo e Girone C apertissimo”
Immagine news Serie C n.6 Siracusa, reintegrato Giulio Frisenna. "Vi spiego cosa è accaduto negli ultimi giorni"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Torino, chi sarà la prima semifinalista?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Milan, Allegri imbattuto contro i rossoblù
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Udinese-Roma, Gasperini non perde con l'Udinese dal 2017
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina e Fiskerstrand avanti insieme: c'è il rinnovo fino al 2029 della norvegese
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Kramzar vola in Inghilterra: prestito con obbligo all'Everton
Immagine news Calcio femminile n.3 Kramzar torna alla Roma. Risolto anticipatamente il prestito al Como Women
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, termina l'avventura di Proulx in bianconero: risolto il contratto
Immagine news Calcio femminile n.5 Lazio, nuovo innesto fra i pali: arriva Bacic dal Napoli Women. La nota
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, la Top11 della 12ª giornata: Beccari brilla con la sua tripletta
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano