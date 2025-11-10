Liverpool umiliato dal Manchester City: più del 3-0 preoccupa la totale assenza di reazione

Un'umiliazione, l'ennesima stagionale, che deve far riflettere. Il 3-0 subito all’Etihad Stadium ha consegnato un il Liverpool irriconoscibile di fronte a un Manchester City dominante in ogni zona del campo. Travolti dal pressing e incapaci di uscire palla al piede, gli uomini di Arne Slot hanno mostrato un volto disorientato, ben lontano dall’intensità e dalla ferocia che per anni hanno caratterizzato la squadra. "Sono stati semplicemente migliori di noi", ha ammesso il tecnico olandese, consapevole dell’abisso che ha separato i Reds dai rivali.

Il dato è impietoso: cinque sconfitte in undici giornate (tutte nelle ultime sei partite), già più dell’intera scorsa stagione. Ottavi in classifica a otto punti dalla capolista Arsenal, van Dijk e compagni sembrano ormai fuori dalla corsa al titolo. Persino i pochi momenti positivi, come il gol annullato al capitano per fuorigioco, hanno solo accentuato la frustrazione di una squadra priva di reazione e di idee, tradita dai nuovi acquisti ma anche da veterani come Salah, molto distanti dai numeri attesi.

Più del risultato, preoccupa la sensazione di resa collettiva: errori difensivi, assenza di leadership, mancanza di aggressività. L’energia sembra essersi spenta anche in casa; Slot, lucido ma rassegnato, lo ha detto chiaramente: "Pensare al titolo ora sarebbe fuori luogo". Se qualcosa non cambierà in fretta, la stagione rischia di trasformarsi in un lungo calvario, e il club che un tempo sfidava i giganti d’Europa potrebbe continuare a raccogliere magre figure.