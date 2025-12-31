Neville distrugge Amorim: "Zirkzee non è Cantona, ma non poteva toglierlo"

Niente da fare, anche nell'ultima gara del 2025 il Manchester United conferma tutti i suoi limiti pareggiando 1-1 contro il Wolverhampton. L'ex difensore Gary Neville dagli studi di Sky Sport in Inghilterra ha puntato il mirino soprattutto sul tecnico dei Red Devils, Ruben Amorim.

Queste le sue riflessioni: "I giocatori dello United non sono stati solo fischiati soltanto al 90', ma i tifosi hanno aspettato dentro allo stadio per continuare a fischiarli. Amorim non ha bisogno di dire 'Non sono cambiato a causa dei media' perché così facendo ci sta dicendo fondamentalmente che i media sono nella sua testa", ha fatto notare.

In particolare poi se l'è presa con alcuni cambi di formazione, come quello che ha portato a far uscire dal campo Joshua Zirkzee, autore del momentaneo 1-0: "I cambi hanno peggiorato il Manchester United. Ogni singola sostituzione è stata bizzarra. Se Zirkzee non era infortunato e quella era una sostituzione tattica, allora è stata davvero sbagliata. Zirkzee non è Eric Cantona, ma aveva bisogno di restare là fuori per la fisicità che ha, per la presenza, per l'esperienza. E aveva segnato. Non potevi toglierlo. Quindi spero che sia infortunato. Spero che sia infortunato per Ruben Amorim". In realtà però poi lo stesso Amorim ha confermato che si fosse trattato di un cambio tattico.