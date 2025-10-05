Amorim se la prende con i commentatori. Neville: "Allora non devi stare allo United"

Dopo il successo ottenuto contro il Sunderland il tecnico del Manchester United, Ruben Amorim, si è tolto qualche sassolino dalle scarpe dichiarando che commentatori sportivi stanno avendo "un'influenza negativa sui giocatori" dei Red Devils, visti i continui commenti e critiche sul suo gruppo.

L'ex leggenda del club, Gary Neville, non ha perso tempo e ha voluto rispondere all'allenatore, usando il suo podcast per trasmettere un messaggio molto diretto a Ruben Amorim.

Queste le sue parole: "Onestamente, non ho molto tempo per questo genere di cose. Se i commentatori ti confondono, non dovresti far parte di un club come il Manchester United, è semplice", ha esordito l'ex terzino destro dell'Inghilterra.

Poi ha aggiunto: "Non ricordate quando Alan Hansen ci criticava da giovani e diceva che non si poteva vincere niente con i giovani? Era il miglior difensore centrale dell'epoca, uno dei più vincenti, parlava di noi come se fossimo inferiori e tutt'altro che all'altezza. Pensate che non siamo stati criticati nel corso della nostra carriera? Mi dispiace, ma questo fa parte del gioco per il Manchester United. Bisogna farsi avanti. Non ho mai dato la colpa a nessuno quando perdevo. Ho giocato in uno spogliatoio dove, quando perdevi una partita, entravi e dicevi: 'Scusatemi per oggi, ragazzi, ho sbagliato quel gol'. C'era responsabilità. Perché dare la colpa agli altri quando si perde? Questo è un grosso problema di per sé".

Infine rincara la dose: "Inventare scuse, prendere scorciatoie e dare la colpa agli altri è la cosa peggiore che si possa fare nella vita. Quello che devono fare è concentrarsi e fare il loro lavoro, e farlo bene, ovvero vincere le partite. Questa è l'unica cosa che farà tacere la gente, ma non vincono abbastanza partite".