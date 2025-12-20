Newcastle-Chelsea, le formazioni ufficiali: duello 'italiano', Tonali contro Maresca
La 17^ giornata di Premier League prende il via, proponendo Newcastle-Chelsea come prima partita in programma. Una sfida con una componente anche italiana, visto che nelle file bianconere figura Tonali come punto cardine del centro campo mentre i Blues sono guidati da Maresca. Di seguito le formazioni ufficiali:
Newcastle (4-3-3): Ramsdale; Miley, Thiaw, Schar, Hall; Tonali, Bruno Guimaraes, Ramsey; Murphy, Woltemade, Gordon. All. Howe
Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Malo Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella; James, Caicedo; Neto, Palmer, Garnacho; Joao Pedro. All. Maresca
