Bayern, Kompany torna sul 2-2 col Mainz: "Ha una sua storia, a marzo in corsa per tutto"

Il tecnico del Bayern Monaco Vincent Kompany, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato così in vista del match esterno sul campo dell'Heidenheim: "Chi sicuramente non verrà sono Manuel Neuer, Konrad Laimer e Sacha Boey. Anche Joshua Kimmich non potrà partecipare a questa partita. Michael Olise, invece, è tornato a disposizione. Abbiamo molti ragazzi che si sono allenati a pieno ritmo questa settimana e che sanno cosa ci aspetta".

Non mancano gli elogi all'avversario di turno, attualmente in zona retrocessione ma capace di passare in poco tempo dalla seconda divisione alla qualificazione in Europa: "Non si tratta di cosa possono fare quest'anno, ma di ciò che hanno ottenuto in tanti anni. È una società e un allenatore che hanno sempre avuto fiducia. Ovviamente, vogliamo dissipare rapidamente questa speranza e offrire la nostra migliore prestazione. Queste sono partite in cui bisogna aspettarsi che l'avversario mantenga il suo slancio".

I bavaresi sono reduci dal 2-2 col Mainz, ma Kompany non fa drammi: "L'ultima partita ha una sua storia, e poi c'è la prossima. Non ho bisogno di fare grandi dichiarazioni in questo momento. La cosa da dire è che quest'anno abbiamo perso molto poco e vinto parecchio: a marzo gareggiamo per vincere i titoli. In questi momenti cruciali, vogliamo fare il passo successivo. Quest'anno abbiamo gettato solide basi per l'anno prossimo, quando saremo in una posizione positiva per provare tutto".