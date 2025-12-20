Atletico Madrid, Simeone: "Calendario? Sempre più difficile da gestire, ma va accettato"

Il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone è intervenuto in conferenza stampa, in vista del match in programma domani sul campo del Girona. Ecco quanto riportato da Marca: "Guardo sempre i nostri rivali in base alla loro forma attuale: ora sono migliori rispetto all'inizio della stagione. Mi viene in mente la partita contro il Real Madrid in casa, oltre a quella dell'altro giorno contro la Real Sociedad. Stanno giocando con il loro solito stile: una squadra coraggiosa, proprio come la vede il loro allenatore".

Un commento sul calendario, con tanti impegni uno dopo l'altro: "È sempre difficile da gestire. Si gioca a un ritmo elevato con partite consecutive, ma non possiamo farci niente. Dobbiamo essere preparati ad avere una rosa numerosa. I tifosi non hanno bisogno di giocatori in salute, hanno bisogno che la squadra vinca".