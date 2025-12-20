Oggi tocca a Luis Enrique, domani a De Zerbi: i trentaduesimi di finale di Coppa di Francia
Si ferma il campionato in Francia. La massima competizione transalpina lascia spazio alla Coppa di Francia che ha raggiunto i trentaduesimi di finale. Gare secche che, come sempre accade, possono riservare diverse sorprese come l'eliminazione di ieri del Brest ai rigori contro l'Avranches. Oggi toccherà al Paris Saint-Germain di Luis Enrique scendere in campo in casa del Fontenay mentre il Lille, sempre oggi, giocherà in casa del Lusitanos. Nizza contro Saint-Etienne sarà il big match di domani con il Monaco che farà visita all'Auxerre e l'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi contro il Bourg en Bresse.
Venerdì 19 dicembre
Avranches - Brest 2-1 (d.c.r.)
Canet Roussillon - Montpellier 0-1
Guingamp - Laval 0-1
IC Croix - Reims 0-4
Les Herbiers - Angers 0-1 (d.c.r.)
Perigny - Le Mans 1-2
Lens - Feignies Aulnoye 3-1
*in neretto le qualificate ai sedicesimi
Sabato 20 dicembre
Bayeux - Blois
Biesheim - Metz
Freyming - Chantilly
Lusitanos - Lilla
Marcq en Baroeul - Troyes
Bethune - Sochaux
Grenoble - Nancy
Lyon La Duchere - Tolosa
Pontivy - Bastia
Raon L Etape - Paris FC
SA Merignac - Istres
AS Le Gosier - Lorient
Fontenay - PSG
Domenica 21 dicembre
Auxerre - Monaco
Bourg en Bresse - Marsiglia
Concarneau - Nantes
Nizza - St Etienne
Strasburgo - Dunkerque
Bassin d'Arcachon - Hauts Lyonnais
Le Havre - Amiens
Le Puy en Velay - Bordeaux
Montreuil - Chauvigny
Orleans - Dieppe
Rennes - Les Sables
Lione - Saint Cyr Collonges