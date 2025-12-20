Verso Newcastle-Chelsea, parla Sutton: "Punto sui Magpies. Maresca? C'è tensione"

Chris Sutton, ex giocatore e ora opinionista sportivo, ha parlato ai microfoni di BBC Sport in vista del match tra Newcastle e Chelsea che aprirà la 17^ giornata di Premier League: "Entrambe le squadre hanno vinto la Carabao Cup a metà settimana, ma sembra che la squadra del Newcastle sia attualmente sotto pressione. Anche il Chelsea è preoccupato per quanto sta accadendo con Enzo Maresca.

È evidente che è scontento di qualcosa ma, se c'è qualche tipo di lotta interna in corso o se sente di non essere supportato adeguatamente, allora non è un buon segno indipendentemente da ciò che accade in campo. Non credo proprio che i problemi di Maresca risiedano nelle prestazioni della sua squadra. La sua squadra ha dei principi molto saldi nel suo modo di giocare e creerà problemi al Newcastle.

Tuttavia, io continuerò a puntare sui Magpies per la vittoria. Di solito li sostengo in casa, ma questa previsione si basa principalmente sul recente record del Chelsea a St James' Park, che è non è rassicurante: in quello stadio, hanno rimediato solo sconfitte dal 2021".