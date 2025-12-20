Liverpool, Slot: "Frimpong di nuovo in squadra. Szoboszlai dal 1'? Dipende da come sta"

Arrivano notizie contrastanti dall'infermeria del Liverpool, in vista del match di oggi in programma alle 18.30 contro il Tottenham. Della situazione infortuni ha parlato il tecnico dei Reds Arne Slot, nella conferenza stampa pre gara: "Gakpo si è sottoposto a una risonanza che sembrava promettente, quindi non siamo più così preoccupati come forse una o due settimane fa. Potrebbe tornare quindi un po' prima del previsto due settimane fa, ma sicuramente non è domani e nemmeno la prossima settimana.

Anche Joe Gomez non è in squadra per il fine settimana, mentre Dominik Szoboszlai si è allenato ieri: ha fatto parte dell'allenamento per la prima volta, quindi vediamo come starà domani. Anche Jeremie Frimpong è di nuovo in squadra".

Riguardo all'impiego di Szoboszlai, uscito nel finale del match contro il Brighton per un problema alla caviglia, ha detto: "Dipende completamente da come si comporta oggi (ieri, ndr). Se riesci a completare l'intera sessione di allenamento, poi parli con il giocatore e lo staff medico. Se il giocatore si sente a suo agio a giocare e ha fatto tutte le cose che doveva fare, allora comincerà. Se riesce a completare l'intera sessione o la completa ma non si sente a suo agio, ne discuteremo. Dom è stato un titolare per me in un anno e mezzo in cui sono qui e per le esibizioni che ha ottenuto, lo sarebbe col Tottenham se fosse completamente in forma".