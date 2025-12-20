Il Bayern gioca un campionato a sé, ma oggi c'è Lipsia-Bayer: il 15° turno in Bundesliga

La vittoria del Borussia Dortmund sul 'Gladbach ha aperto il 15° nel campionato tedesco. I gialloneri della Ruhr hanno tentato di accorciare le distanze dal Bayern Monaco capolista che, fino a questo momento, sta disputando un torneo a sé. La squadra di Kompany viaggia ad una media impressionante e ha 6 lunghezze di vantaggio sul BVB con una partita ancora da disputare. I bavarese scenderanno in campo domani in casa dell'Heidenheim che di punti ne ha 11 al pari del St. Pauli ed occupano la terzultima piazza prima del fanalino di coda Mainz. Questo sabato sarà la volta del match fra Amburgo ed Eintracht Francoforte mentre l'Union Berlino farà visita al Colonia. Il big match della giornata odierna sarà però quello fra Lipsia e Bayer Leverkusen.

Bundesliga, la 15a giornata

Venerdì 19 dicembre

Borussia Dortmund - Borussia Monchengladbach 2-0

Sabato 20 dicembre

Amburgo - Francoforte

Augusta - Brema

Colonia - Union Berlino

Stoccarda - Hoffenheim

Wolfsburg - Friburgo

Lipsia - Bayer Leverkusen

Domenica 21 dicembre

Magonza - St.Pauli

Heidenheim - Bayern Monaco

Classifica aggiornata

1. Bayern Monaco 38 punti

2. Borussia Dortmund 32*

3. Lipsia 29

4. Bayer Leverkusen 26

5. Hoffenheim 26

6. Stoccarda 25

7. Francoforte 24

8. Union Berlino 18

9. Friburgo 17

10. Colonia 16

11. Borussia Monchengladbach 16*

12. Brema 16

13. Wolfsburg 15

14. Amburgo 15

16. St.Pauli 11

17. Heidenheim 11

18. Magonza 7

*una gara in più