Il Bayern gioca un campionato a sé, ma oggi c'è Lipsia-Bayer: il 15° turno in Bundesliga
La vittoria del Borussia Dortmund sul 'Gladbach ha aperto il 15° nel campionato tedesco. I gialloneri della Ruhr hanno tentato di accorciare le distanze dal Bayern Monaco capolista che, fino a questo momento, sta disputando un torneo a sé. La squadra di Kompany viaggia ad una media impressionante e ha 6 lunghezze di vantaggio sul BVB con una partita ancora da disputare. I bavarese scenderanno in campo domani in casa dell'Heidenheim che di punti ne ha 11 al pari del St. Pauli ed occupano la terzultima piazza prima del fanalino di coda Mainz. Questo sabato sarà la volta del match fra Amburgo ed Eintracht Francoforte mentre l'Union Berlino farà visita al Colonia. Il big match della giornata odierna sarà però quello fra Lipsia e Bayer Leverkusen.
Bundesliga, la 15a giornata
Venerdì 19 dicembre
Borussia Dortmund - Borussia Monchengladbach 2-0
Sabato 20 dicembre
Amburgo - Francoforte
Augusta - Brema
Colonia - Union Berlino
Stoccarda - Hoffenheim
Wolfsburg - Friburgo
Lipsia - Bayer Leverkusen
Domenica 21 dicembre
Magonza - St.Pauli
Heidenheim - Bayern Monaco
Classifica aggiornata
1. Bayern Monaco 38 punti
2. Borussia Dortmund 32*
3. Lipsia 29
4. Bayer Leverkusen 26
5. Hoffenheim 26
6. Stoccarda 25
7. Francoforte 24
8. Union Berlino 18
9. Friburgo 17
10. Colonia 16
11. Borussia Monchengladbach 16*
12. Brema 16
13. Wolfsburg 15
14. Amburgo 15
16. St.Pauli 11
17. Heidenheim 11
18. Magonza 7
*una gara in più