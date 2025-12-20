Barcellona, Flick: "Pedri out, non possiamo correre rischi. Lewandowski è pronto"

Hansi Flick, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa in vista del match esterno sul campo del Villarreal. Una sfida di cui non farà parte Pedri, come riportato da Mundo Deportivo. "Dobbiamo prenderci cura di lui e assicurarci che riceva le cure necessarie - ha dichiarato Flick -. Non possiamo correre rischi, è la cosa migliore da fare in questo momento. Abbiamo bisogno di lui per le prossime partite contro l'Espanyol e la Supercoppa. Dobbiamo adattarci, perché abbiamo molta qualità in squadra".

Ottimismo, invece, per quanto riguarda Lewandowski (in panchina nelle ultime due gare di campionato contro Betis e Osasuna): "È pronto a giocare ed è un'opzione per domani. In Coppa non corriamo rischi. Può giocare e questa è una buona notizia".

Il mister blaugrana ha anche tracciato un bilancio sul suo 2025: "Posso dire che è stato un anno fantastico, ricco di successi per me, la mia squadra e il club. Sono molto felice a Barcellona, ​​ma tutto questo appartiene al passato. Dobbiamo continuare a lavorare per raggiungere di nuovo il successo. I titoli di questa stagione sono stati fantastici, ma dobbiamo continuare così".