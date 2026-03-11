Thiago Silva spinge Neymar verso il Mondiale 2026: “Se sta bene deve esserci”

Il percorso di Neymar continua tra ambizioni e ostacoli. L’attaccante brasiliano, oggi al Santos, è ancora alle prese con una carriera segnata negli ultimi anni da diversi problemi fisici, ma nella sua mente resta chiarissimo un obiettivo: partecipare ai Mondiali del 2026 che si giocheranno in Nord America.

Il fuoriclasse verdeoro, oggi trentiquattrenne, continua a giocare in Brasile con il Santos, attualmente undicesimo nella Serie A, e spera di presentarsi al meglio alla prossima rassegna iridata. Anche il commissario tecnico della nazionale brasiliana Carlo Ancelotti non ha mai nascosto l’intenzione di portare al torneo i migliori talenti a disposizione.

A sostegno di Neymar è intervenuto anche Thiago Silva, che a 41 anni continua a seguire con attenzione le vicende della Seleção. L’ex difensore ha espresso una posizione molto chiara parlando a TNT Sports: “Se Neymar è in forma deve giocare la Coppa del Mondo. Con il livello che ha dimostrato deve esserci, è indiscutibile”.

Per Silva la sola presenza del numero dieci rappresenta un fattore determinante: “Quando Neymar è in campo è già un vero grattacapo per la squadra avversaria”.