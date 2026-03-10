Neymar di nuovo out, stavolta in tribuna ci sarebbe stato Ancelotti. A rischio la convocazione

Un nuovo stop potrebbe definitivamente rallentare la rincorsa di Neymar. L’attaccante, infatti, non è stato inserito nella lista dei convocati per la sfida contro il Mirassol, valida per la quinta giornata del Campeonato Brasileiro Série A. Un’assenza che pesa non solo per il club, ma anche per la nazionale brasiliana, impegnata a valutare diversi giocatori in vista dei prossimi impegni internazionali.

Il forfait arriva in un momento particolarmente delicato. Il commissario tecnico Carlo Ancelotti aveva infatti inserito Neymar in una lista preliminare di osservazione e contava di vederlo all’opera dal vivo proprio in questa partita, prima di prendere una decisione definitiva sulla convocazione. L'allenatore italiano voleva analizzare da vicino le sue condizioni e il rendimento in campo prima di definire l’elenco finale.

L'ex di PSG e Barcellona non ha preso parte all'ultima seduta a causa di un affaticamento muscolare. Una situazione che ha spinto l’allenatore Juan Pablo Vojvoda a escluderlo dalla partita contro il Mirassol, con l’obiettivo di evitare ricadute e gestire con prudenza il suo recupero. Nel frattempo, la Confederação Brasileira de Futebol aveva già programmato la presenza allo stadio di Ancelotti e del direttore sportivo Rodrigo Caetano proprio per osservare Neymar.

L’obiettivo del Santos è ora recuperarlo in tempo per il derby contro il Corinthians, in programma domenica. Quella partita potrebbe rappresentare l’ultima occasione per convincere lo staff della Seleção prima dell’annuncio ufficiale dei convocati. Il Brasile disputerà due amichevoli internazionali, contro la Francia il 26 marzo e la Croazia il 31 marzo, test importanti nel percorso di avvicinamento al Mondiale che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada.

Sulla questione, lo stesso Ancelotti era stato molto chiaro già mesi fa: "Deve essere al 100%, non all’80%. Voglio che sia in piena forma per poter giocare. Se sta bene, dal punto di vista tecnico non c’è alcun dubbio che possa disputare il prossimo Mondiale". La lista definitiva dei convocati sarà annunciata il 16 marzo. A quel punto si capirà se le condizioni fisiche di Neymar saranno considerate sufficienti per tornare a vestire la maglia della Seleção. Nel frattempo, i numeri del fuoriclasse restano impressionanti: 128 presenze e 79 gol con il Brasile, oltre alla vittoria della Copa América 2019 e tre partecipazioni ai Mondiali (2014, 2018 e 2022).