Sempre assente nel giorno del compleanno della sorella: la curiosa statistica di Neymar

Continua a far parlare di sé Neymar. Questa volta non per una giocata, per un gol o per un assist al compagno. La statistica è senza ombra di dubbio molto curiosa e riguarda un'assenza costante della stella brasiliana. Nella giornata di ieri il Santos ha giocato sul campo del Mirassol per un match del massimo campionato brasiliano e l’ex Barcellona non era presente nemmeno in panchina, ufficialmente, tenuto a riposo.

Fin qui si potrebbe trattare di normale turnover o comunque di un possibile turno di stop dopo tante fatiche nel corso della stagione. Se non fosse che ieri non era una data come le altre. L'11 marzo infatti è il compleanno della sorella de O Ney e in quella data, dal 2015, il giocatore è sempre stato assente dai campi o per squalifica o per infortunio o per altri motivi.

2015 al Barcellona: squalificato

2016 al Barcellona: squalificato

2017 al Barcellona: infortunato

2018 al PSG: infortunato

2019 al PSG: infortunato

2020 al PSG: campionato sospeso per covid

2021 al PSG: infortunato

2023 al PSG: infortunato

2024 Al-Hilal: infortunato

2025 Al-Hilal: infortunato

2026 Santos: riposo