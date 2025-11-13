C'è una clausola che potrebbe liberare Kane dal Bayern: Barcellona e City ci pensano
Il Manchester City ha iniziato a muoversi in vista della prossima sessione estiva di calciomercato e, tra i nomi più discussi negli uffici del club, spicca quello di Harry Kane. L’attaccante del Bayern Monaco potrebbe lasciare la Germania per circa 60 milioni di euro, cifra legata a una clausola che entrerà in vigore nel 2026.
Nel frattempo, in Spagna dicono che anche il Barcellona stia valutando seriamente l’idea di puntare su Kane come possibile sostituto di Robert Lewandowski, il cui entourage sta analizzando le offerte ricevute e riflettendo sul futuro del giocatore. Secondo quanto riportato da SPORT, il club catalano avrebbe già chiesto informazioni sulla situazione dell’attaccante inglese, rappresentato dal fratello Charlie Kane. Al momento non esistono trattative concrete, ma ci sarebbero stati contatti esplorativi per comprendere le condizioni di un eventuale trasferimento.
La ricerca di un nuovo centravanti nasce dall’esigenza di pianificare la successione di Lewandowski, che sta vivendo una stagione altalenante e si avvicina alla fase finale della carriera. Pur restando un elemento chiave dell’attacco blaugrana, il club ritiene necessario preparare una transizione graduale nel reparto offensivo. Oltre a Kane, nella lista del Barcellona per la prossima estate figurano anche nomi come Julian Alvarez, considerato un’alternativa di grande prospettiva, seppur molto più costosa.