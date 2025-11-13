Qualificazione Mondiali, le formazioni ufficiali delle altre gare delle 20:45
Non solo l'Italia protagonista alle 20:45 per la gare di qualificazione ai prossimi Mondiali. La Francia se la vedrà in casa contro l'Ucraina. In Inghilterra si gioca il match tra la Nazionale dei Tre Leoni e la Serbia. Il Portogallo sarà impegnato in Irlanda. Infine, chiude il tabellone di giornata, Andorra-Albania. Queste le formazioni ufficiali:
Francia (4-2-3-1): Maignan; Koude, Saliba, Upamecano, Digne; Kante; Kone, Olise, Cherki, Barcola; Mbappe.
Allenatore: Deschamps
Ucraina (5-3-2): Trubin; Karavaev, Zabarnyi, Svatok, Mykhavko, Mykhaylichenko; Ocheretko, Yarmolyuk, Nazaryna; Gutsulyak, Yaremchuk.
Allenatore: Rebrov
---------------------
Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; James, Stones, Konsa, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Rogers, Rashford, Kane.
Allenatore: Tuchel.
Serbia (4-5-1): Rajkovic; Mimovic, Milenkovic, Pavlovic, Terzic; Zivkovic, Ilic, Gudelj, Lukic, Kostic; Vlahovic.
Allenatore: Paunovic
---------------------
Irlanda (5-3-2): Kellehr; Coleman, Collins, O'Shea, O'Brien, Scales; Azaz, Taylor, Cullen; Ogbene, Parrott.
Allenatore: Hallgrimsson
Portogallo (4-3-3): Costa; Cancelo, Inacio, Dias, Dalot; Joao Neves, Vitinha, Ruben Neves; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Joao Felix.
Allenatore: Martinez.
---------------------
Andorra (4-4-2): Ruiz; Borra, Llovera, Oliveira, San Nicolas; Tapia, Babot, Izquierdo, Cervos; Rosas, Lopez.
Allenatore: Alvarez.
Albania (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Djimsiti, Ajeti, Mitaj; Shehu, Asllani, Laci; Broja, Manaj, Hoxha.
Allenatore: Sylvinho