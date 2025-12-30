Ritiro solo rimandato: a 36 anni Ander Herrera continuerà un anno al Boca Juniors

A 36 anni Ander Herrera non vuole ancora saperne di smettere. L'ex Manchester United e PSG, tra le altre, in realtà avrebbe anche preso in considerazione l'idea del ritiro dal calcio ma secondo quanto trapelato da Mundo Deportivo avrebbe deciso di continuare a giocare un altro anno al Boca Juniors.

Il Boca non ha ancora fatto l’annuncio ufficiale, ma dalla dirigenza del club argentino sarebbe già emersa l'esistenza di un accordo con il giocatore per restare nel club fino a dicembre 2026. Dunque un prolungamento di una stagione. In questa maniera, Herrera coronerà il sogno di giocare la Coppa Libertadores, nella speranza di portare in trionfo gli xeneizes.

In un primo momento si è ipotizzato che il contratto potesse essere legato al rendimento del giocatore, ma non sarà così. Ander Herrera firmerà un accordo con un compenso fisso, però con una riduzione d'ingaggio rispetto a quello precedentemente accordato dal suo arrivo dall'Athletic Bilbao. Perché il Boca rinnova il contratto di Ander Herrera? Al di là dei numerosi infortuni, la società valorizza la qualità dei minuti giocati e la sua forte influenza quotidiana nello spogliatoio. Logicamente, poi, il desiderio sarebbe di avere da lui continuità per portare a compimento la grande missione del 2026: la conquista della Libertadores.