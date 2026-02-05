TMW Galatasaray su Altimira, il Betis pronto ad aprire alla cessione: i dettagli

Sergi Altimira ha detto si al Galatasaray. Ieri il Betis non ha aperto al prestito con riscatto del giocatore, che da par suo ha già fatto sapere quale sia la propria decisione. L'unica possibilità, per i turchi, è quella di cambiare la formula del trasferimento. Se l'affare dovesse andare in porto, ecco che si chiuderà a titolo definitivo, ma secondo quanto proviene da Siviglia sarebbe arrivata un'apertura all'addio: dai venticinque inizialmente richiesti, si potrebbe chiudere a quindici più bonus (circa una ventina totali).

Oggi si riunirà il direttivo del Gala per decidere se accelerare e fare la proposta ufficiale. Il mercato turco è aperto fino a domani e l'intenzione è quella di portare a Istanbul il centrocampista spagnolo.

Altimira in questa stagione ha già giocato 26 partite fra campionato e coppe, per un totale di oltre 1600 minuti, corredati da due gol e due assist. "Questo club, fin dal mio arrivo, mi ha fatto sentire amato e accolto - ha detto Altimira qualche settimana fa - È un club molto familiare. Sono molto professionali, sempre attenti a te, a qualsiasi tua esigenza, e ti fanno sentire come a casa. È uno dei motivi per cui non vorresti mai andartene. Antony, arrivato in prestito, ne è un perfetto esempio. La città è bellissima, il legame con i tifosi e i giocatori".