Qualificazione Mondiali, la Norvegia di Haaland travolge Israele: termina 3-0 il primo tempo

Non c'è stata partita nei primi 45 minuti tra Norvegia e Israele, gara seguita molto da vicino anche dall'Italia visto che gli scandinavi guidano il girone I dove sono anche gli Azzurri di Gennaro Gattuso. Termina 3-0 la prima frazione, con il solito Haaland trascinatore assoluto dei suoi.

E pensare che il centravanti del Manchester City nei primi 10 minuti si è presentato per due volte sul dischetto fallendo entrambe le volte il calcio di rigore, in una situazione che ha ricordato quanto fatto da Dovbyk in Roma-Lille di Europa League. Al 18' però i norvegesi passano in vantaggio con un goffo colpo di schiena di Khalaili che, per anticipare Nusa sul cross di Sorloth, fa uno strano pallonetto che si infila alle spalle di Peretz.

Il raddoppio arriva al 27' con Erling Haaland che mette a segno il decimo gol in sei partite e un minuto dopo propizia con uno netto strapotere fisico il secondo autogol, che questa volta porta la firma di Nachmias.