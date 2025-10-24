Nottingham Forest, prima gioia dopo 10 partite: Porto battuto 2-0, ovazione per Dyche

Al City Ground, nessuno si aspettava un inizio di stagione così turbolento per il Nottingham Forest, capace di cambiare due volte allenatore (esonerato prima Nuno Espírito Santo, poi Ange Postecoglou). I Tricky Trees hanno inaugurato una nuova era con Sean Dyche in panchina conquistando una vittoria contro il Porto di Farioli, interrompendo così una striscia di10 partite senza successi.

Dyche, ex prodotto del vivaio che non ha mai debuttato da professionista con il Forest, è stato accolto da un’ovazione fragorosa dai tifosi. La sua squadra ha imposto un calcio diretto e intenso, tipico del football inglese, mettendo subito in difficoltà il Porto, incapace di costruire gioco. Prima del 20’, un cross in area ha portato a un rigore per mano di Bednarek, trasformato da Gibbs-White, alla prima rete stagionale dopo aver rinnovato il contratto con il club nonostante l’interesse del Tottenham. Il Porto ha provato a reagire, ma la squadra inglese ha gestito senza particolari problemi, soffrendo solo un tentativo dalla distanza di Alan Varela.

Nella ripresa il Porto ha aumentato la pressione, ma Bednarek si è visto annullare un gol per fuorigioco di Samu. Al 77’, un secondo rigore, questa volta per un fallo di Martim Fernandes su Savona, è stato trasformato da Igor Jesus, chiudendo il match sul 2-0. Una vittoria importante, non solo per il morale, ma anche per dare slancio alla stagione del Nottingham Forest, segnando la prima grande gioia europea sotto la guida di Sean Dyche.