Batshuayi lancia un appello sui social per salvare il suo gatto: "Serve una trasfusione"

Michy Batshuayi, attaccante dell’Eintracht Francoforte, ha lanciato un appello sui social per salvare la vita del suo amato gatto. Il felino del belga, investito da un’auto nelle strade della città tedesca, ha subito gravi traumi e necessita urgentemente di un’operazione chirurgica, ma è troppo debole per essere sottoposto all’intervento senza una trasfusione di sangue.

Ieri sera, Batshuayi ha pubblicato due storie su Instagram, una in tedesco e una in inglese, rivolgendosi direttamente ai suoi follower e chiedendo aiuto: "Ogni minuto conta. Il mio gatto è in condizioni critiche e ha bisogno urgentemente di ricevere sangue da un altro gatto sano per poter sopravvivere all’operazione. L’intervento sarà fatto da un veterinario professionista e il donatore non subirà alcun danno".

Il giocatore ha aggiunto: "So che è una richiesta insolita, ma questa è l’unica possibilità di salvarlo. Se siete a Francoforte o nelle vicinanze e avete un gatto in buona salute, la vostra disponibilità potrebbe davvero salvare una vita. Vi prego di contattarmi direttamente". Il messaggio del 32enne, condiviso anche con una foto del suo gatto, ha già ricevuto grande risonanza sui social network. Adesso resta da sperare che il suo appello venga ascoltato e che il cucciolo possa ricevere in tempo la trasfusione necessaria per affrontare l’intervento e tornare in salute.