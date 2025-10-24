Primo KO per il Porto di Farioli: "Buona prestazione, risultato ingiusto. Meritavamo di più"

Nonostante la sconfitta in Inghilterra, la prima della stagione, Francesco Farioli ha sottolineato come il suo Porto abbia offerto "una buona prestazione contro una squadra di grande qualità individuale e collettiva", ma il risultato finale non ha rispecchiato il rendimento. "Non concedere tiri in porta, salvo i rigori, dice molto sull’atteggiamento dei giocatori", ha evidenziato l’allenatore italiano.

Farioli ha spiegato che, sebbene il risultato sia stato negativo, la squadra ha avuto un controllo del gioco superiore, dominando il possesso e l’occupazione degli spazi, creando diverse occasioni ma mancando di incisività nell’ultimo terzo di campo. "Abbiamo fatto tutto ciò che volevamo, forse ci è mancata precisione in fase realizzativa. Abbiamo concesso due rigori e un tiro da fuori area contro una squadra di Premier League. Abbiamo giocato bene, meritavamo di più", ha aggiunto.

L’attenzione del Porto è ora rivolta alla prossima sfida a Moreira de Cónegos, un match che Farioli prevede impegnativo. "Siamo qui per lavorare duramente, dimenticare questa partita e concentrarci sulla prossima con rispetto e attenzione verso l’avversario. Non promettiamo nulla, ma continuiamo a lavorare", ha detto. Riflettendo sulla prima sconfitta stagionale, l’allenatore ha aggiunto: "Nel calcio bisogna accettare i risultati. Abbiamo fatto tutto il possibile, non ci sono rimpianti. Ora analizzeremo l’avversario successivo, ci alleneremo e continueremo il nostro percorso in Liga".