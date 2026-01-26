Nwaneri-mania a Marsiglia, Longoria guastafeste: "Irrealistica l'opzione di riscatto dall'Arsenal"

Ethan Nwaneri ci ha messo davvero poco a lasciare il segno a Marsiglia. In prestito dall’Arsenal senza opzione di riscatto, il classe 2007 ha segnato un gol già alla sua prima partita da titolare, schierato largo a destra Nwaneri. Ripagando la fiducia di Roberto De Zerbi, che si è detto impressionato ai microfoni di Téléfoot: "Nwaneri è un giocatore di altissimo livello, ma diventerà un top player".

Esaltazione a parte, sul ragazzo è intervenuto anche il presidente del club francese Pablo Longoria, in un’intervista concessa a The Telegraph: "Siamo chiari: un’opzione di riscatto è irrealistica", ha affermato il numero uno del Marsiglia. "È uno dei principali asset per il futuro dell’Arsenal. Per noi, il suo valore risiede nel suo talento e nelle sue prestazioni in campo. Per l’Arsenal contribuisce al gioco, e per il giocatore è una tappa importante nella sua crescita e l’opportunità di essere allenato da Roberto".

Com'è andato l'esordio in Ligue 1

Sono bastati 13 minuti per segnare con la maglia del Marsiglia indosso e incendiare il Velodrome. Nel 3-0 inferto sul Lens c'è anche il suo zampino, con un uno contro uno tentato sulla trequarti per poi convergere al centro e lasciar partire una rasoiata mancina che è valsa il primo sigillo in Ligue 1 per il 18enne inglese. In prestito per sei mesi e senza possibilità di riscatto da parte dell'OM, è stato voluto con insistenza da Roberto De Zerbi per potenziare il reparto offensivo e avere nell'immediato un vice-Greenwood. Nel complesso una prestazione a tutto tondo, con 41 tocchi palla, 4 duelli vinti e il 100% delle conclusioni dirette verso la porta.