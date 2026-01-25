L'esordio di Nwaneri in Ligue 1: gol al Lens in 13 minuti. De Zerbi: "Diventerà un top player"

Gli sono serviti 13 minuti per marchiare il Marsiglia, incendiare il Velodrome e trainare la truppa di De Zerbi al trionfo (3-0) sul Lens. Il debutto di Ethan Nwaneri in Ligue 1 ha fatto esplodere in festa lo stadio dei Phoceens, in fibrillazione per lo scontro diretto da piani alti del campionato francese.

Ufficializzato l'arrivo lo scorso 23 gennaio dall'Arsenal in prestito semestrale e senza possibilità di riscatto da parte del Marsiglia, il 18enne inglese è stato lanciato immediatamente titolare dal tecnico italiano dell'OM, che lo ha voluto con tutta la sua forza. Ripagando la fiducia nel giro di nemmeno un quarto d'ora con il primo sigillo con la maglia biancoazzurra, nonché la prima rete in Francia in carriera, dopo aver lasciato momentaneamente la Premier League.

Nel complesso una prestazione a tutto tondo, con 41 tocchi palla, 4 duelli vinti e il 100% delle conclusioni dirette verso la porta. Un riepilogo della partita di Nwaneri, classe 2007, che è stato spinto dallo stesso Mikel Arteta a vivere l'esperienza al Marsiglia sotto la gestione oculata di Roberto De Zerbi. Proprio l'allenatore dell'OM, al termine della vittoria sul Lens, ha commentato la prestazione dell'esterno offensivo in prestito dai Gunners: "Ethan Nwaneri diventerà un top player, sono sicuro di questo. Potete vedere la qualità, l'impatto. È così forte, lo stesso di Timber".