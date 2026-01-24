Arsenal, Arteta: "Valutiamo Gyokeres alla fine". Su Nwaneri: "Marsiglia grande esperienza per lui"

Partito titolare nello 0-0 contro il Nottingham Forest in Premier League, rimanendo dunque a secco, Viktor Gyokeres si è prontamente ripreso la scena con un gol da subentrato ai danni dell'Inter in Champions League. Domani pomeriggio però l'attaccante dell'Arsenal potrebbe avere la grossa chance di ripartire dal primo minuto nel big match con il Manchester United, nonostante le difficoltà correnti della stagione d'esordio in Inghilterra (solo 5 gol).

"Valutiamolo alla fine della stagione. A volte, anche quello è un campione troppo ridotto", ha esordito Mikel Arteta, allenatore dei Gunners, in conferenza stampa alla vigilia del match. "Dobbiamo anche capire il campionato in cui stiamo gareggiando e cosa sta succedendo ai numeri nove in tutta la lega, oltre al modo in cui il gioco sta cambiando. Ci sono quindi molti fattori da tenere in considerazione quando valutiamo un giocatore, e lo valuteremo non solo in un aspetto del gioco ma in molti aspetti del gioco", riflette il tecnico spagnolo.

Un giocatore che non sarà presente tra le fila dell’Arsenal questo weekend è Ethan Nwaneri, dopo che il 18enne ha completato il suo trasferimento in prestito al Marsiglia fino al termine della stagione. "I giovani talenti che abbiamo hanno bisogno di minuti e Ethan non ne stava ottenendo abbastanza", ha confidato Arteta sul 18enne inglese. "L’ultima cosa che vogliamo fare è frenare il suo sviluppo, perché è un talento straordinario. Vive e respira calcio. È la sua vita. Il Marsiglia sarà una grande esperienza per lui".