Coppa di Francia maledetta: 4ª eliminazione di fila del Marsiglia su rigore, da Tudor a Beye

L’obiettivo prioritario della stagione dell'Olympique Marsiglia è andato in fumo ieri sera. Nei quarti di finale di Coppa di Francia i Phoceens hanno perso l'occasione di giocarsi il trofeo che ormai manca dal 1989 nello scontro diretto con il Tolosa, perso ai calci di rigore dopo il 2-2 nei tempi regolamentari. Ma Greenwood e compagni per l'ennesima volta sono inciampati sui tiri dal dischetto, situazione di gioco che non porta bene mai da più di tre anni.

Contro il Tolosa, infatti, l’OM ha collezionato la quarta eliminazione consecutiva ai rigori in Coppa di Francia. Una serie horror cominciata il 1° marzo 2023, con l'uscita di scena formato casalingo al Velodrome contro l’Annecy - squadra di Serie B francese - nei quarti di finale (2-2, 6-7 ai rigori) a causa dell’ultimo tiro fuori bersaglio di Balerdi. Poi la stagione seguente, a Rennes (1-1, 9-8 ai rigori) nei sedicesimi di finale, allora l'errore di Gigot e la palla stampata sulla traversa. Nuovamente un anno dopo contro il Lille (1-1, 3-4 ai rigori) in un incontro segnato dalle intrusioni di Benatia e Letang a bordo campo, con Jonathan Rowe (ora al Bologna) respinto da Mannone.

Il copione del film da mani nei capelli si è ripetuto ancora, stavolta il Tolosa ha impartito l'eliminazione del Marsiglia per gli sbagli di Balerdi e Nwaneri. Quattro sconfitte e conseguenti eliminazioni per quattro allenatori diversi: Igor Tudor, Gennaro Gattuso, Roberto De Zerbi e Habib Beye (attuale allenatore dell'OM).