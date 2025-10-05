Liverpool, Van Dijk: "Stagione difficile non solo per ciò che accade in campo"

Terza sconfitta consecutiva per il Liverpool, che ieri è caduto contro il Chelsea (2-1) aprendo mille interrogativi sul momento difficile della squadra che ha dominato l'ultima Premier League.

Il difensore e capitano dei Reds, Virgil van Dijk, non si è nascosto dopo questa sconfitta parlando a fine partita: "Ho detto molte volte che questa stagione sarà difficile. Non è solo per quello che succede in campo, ma anche per quello che succede fuori. Eravamo soliti vincere le partite negli ultimi secondi. Ora siamo dall'altra parte", ha analizzato.

Piovono ora critiche dure sul Liverpool. L'ex difensore Gary Neville ha commentato così, dal proprio canale YouTube, il momento della squadra di Slot: "Si è parlato molto del lavoro difensivo del Liverpool, e giustamente, ma non è per questo che hanno perso questa partita. Hanno perso questa partita perché negli ultimi 15-20 minuti, i loro giocatori creativi, i loro giocatori nella seconda metà del campo, i centrocampisti e gli attaccanti sono stati assolutamente inutili".

Poi ha aggiunto: "Stavano perdendo palla in modo incredibile. Gakpo, Salah, gli sprechi. Wirtz, che non sapeva come entrare in partita negli ultimi 15 minuti, quando la palla era lì per essere presa, e ha quasi finito per marcare Caicedo. Pensavo che i loro attaccanti fossero terribili. Salah è sublime. Come si può criticare la sua costanza, affidabilità e brillantezza, ma alcune delle sue decisioni di oggi, quando entra e pensi che dovrebbe passare la palla o che dovrebbe fare qualcosa di meglio, e la sua conclusione sono state scadenti".