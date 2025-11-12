Oscar, e ora? Dopo il malore l'ex Chelsea può ritirarsi dal calcio a 34 anni

Il caso-Oscar scuote il calcio brasiliano. L'ex fantasista del Chelsea, oggi al San Paolo, tornato in Patria a dicembre del 2024, come circolato nelle scorse ore stava usando la cyclette in palestra, visto che a causa di un infortunio al polpaccio sinistro non poteva usare il tapis-roulant, quando ha accusato delle vertigini e ha avuto bisogno dell'aiuto dei medici del club e anche dell'Einstein Hospital Israelita, presenti sul posto, a causa di un malore.

"È stato immediatamente assistito dai professionisti del club e dall'équipe medica dell'ospedale Einstein, presenti," si legge nel comunicato stampa diffuso in serata dal club paulista.

E ora? Ipotesi ritiro anticipato dal calcio

Trasportato d'urgenza in ospedale, le condizioni di Oscar si sono fortunatamente stabilizzate. Oscar rimarrà in terapia intensiva fino a quando non riceverà una diagnosi più accurata.

E ora? Prima che accusasse questo malore, nonostante ripetuti stop fisici il San Paolo lo aspettava in campo il 20 novembre nella sfida contro il Corinthians. Secondo quanto riporta Lance però l'ipotesi più sensata ora è che, nonostante un contratto fino alla fine del 2026 in auge, visti i gravi problemi di salute il giocatore possa valutare un ritiro anticipato dal calcio. Si tratta comunque al momento di una semplice ipotesi, ma bisogna attendere appunto il responso dei medici per capire meglio le sue condizioni di salute.