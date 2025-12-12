Oscar pronto a dire basta: il centrocampista brasiliano non vuole rischiare dopo il malore

Il centrocampista brasiliano Oscar, ex stella del Chelsea, è pronto a chiudere la sua carriera professionistica. La decisione, secondo quanto riportano i media brasiliani, sarebbe maturata dopo l'episodio dello scorso 11 novembre: Oscar era svenuto al centro sportivo del São Paulo, ed era stato costretto a un ricovero ospedaliero.

Il giocatore, 34 anni, aveva perso conoscenza durante i test fisici. Dopo un’accurata indagine clinica, i medici hanno confermato che il problema non era grave e gestibile con riposo, modifiche nello stile di vita o farmaci in casi specifici. La raccomandazione medica di evitare sforzi prolungati ha però reso complicato il ritorno immediato all’attività agonistica. Oscar avrebbe quindi comunicato ai compagni e allo staff del club il suo addio tramite messaggi, e la dirigenza paulista, pur rispettando la sua decisione, gli ha assicurato pieno supporto. Il contratto con il Sao Paulo scade nel 2027, ma la priorità rimane la salute fisica ed emotiva del giocatore. Una conferma ufficiale è attesa nei prossimi giorni.

La carriera di Oscar è stata costellata di successi: 38 gol in 203 partite con il Chelsea, vittoria dell’Europa League e otto anni in Cina con lo Shanghai Port, prima del ritorno in patria lo scorso anno, dove ha collezionato 21 presenze. L’ex nazionale brasiliano sembra ora pronto a dedicarsi maggiormente alla famiglia.