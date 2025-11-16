San Paolo, per Oscar arriva la bella notizia: l'ex Chelsea è stato dimesso dall'ospedale

Ci sono stati giorni di grande apprensione in Brasile per le condizioni di salute di Oscar, l'ex centrocampista del Chelsea ricoverato d'urgenza in ospedale questa settimana dopo aver perso conoscenza durante una sessione di test fisici con il San Paolo.

Oggi però, fortunatamente, il club brasiliano ha rassicurato sulle sue condizioni, annunciando le dimissioni del giocatore avvenute domenica dopo giorni di osservazione. Secondo la nota ufficiale del San Paolo, Oscar ha sofferto di un problema di salute acuto legato a un "improvviso calo della pressione sanguigna e della frequenza cardiaca", diagnosticato poi come un episodio di sincope vasovagale. Il club ha specificato che il centrocampista è rimasto "stabile e in buone condizioni cliniche durante il ricovero" e seguirà ora un "programma di riposo medico per i prossimi giorni".

Nonostante le rassicurazioni, l'episodio ha sollevato forti preoccupazioni. Diversi media locali, infatti, non escludono che la complicanza cardiaca possa avere conseguenze estreme, suggerendo la necessità per Oscar di valutare seriamente la possibilità di un prematuro ritiro dalla carriera agonistica. Tutti i dettagli sul suo futuro verranno definiti dopo il periodo di riposo e ulteriori accertamenti.