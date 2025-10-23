Osimhen è un tornado, travolge chiunque: in Champions ha rotto 3 record con il Galatasaray

Victor Osimhen è una sentenza al Galatasaray. Il centravanti nigeriano, prelevato dal Napoli in estate a titolo definitivo, continua a segnare con la maglia del Cimbom senza fare distinzioni tra gli avversari. E ieri sera, nel 3-1 inferto al Bodo/Glimt in Champions League, il bomber di 26 anni ha messo lo zampino in ben due gol. Andando a segno per la settima partita consecutiva nelle coppe europee, entrando così nella storia del club giallorosso in questa speciale statistica.

Dopo aver segnato su rigore nella partita precedente contro il Liverpool, la doppietta inflitta ai norvegesi gli ha permesso di raggiungere quota 9 reti in 7 partite europee, stabilendo la striscia più lunga di segnature nella storia del Galatasaray. In generale ha trovato anche il suo ottavo e nono sigillo in Europa con la maglia del club turco, superando il compagno di squadra Mauro Icardi, fermo a 8 reti.

I tre migliori marcatori europei del Galatasaray restano Mario Jardel con 11 reti, Milan Baroš e Shabani Nonda con 12. Osimhen potrebbe superare tutti loro nel corso di questa stagione di Champions League a giudicare dal passo tenuto. E non finisce qui. Perché il primo dei due gol griffati contro il Bodo/Glimt ieri al minuto 3 è stato registrato come il più veloce nella storia del Galatasaray in Champions League. Un fattore.