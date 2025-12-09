Live TMW Pafos, Carcedo: "La Juve è una grande squadra ma noi siamo pronti"

Juan Carlos Carcedo, allenatore del Pafos, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida con la Juve. TuttoMercatoWeb.com ha ripreso in diretta le parole dell'allenatore.

Come vi sentite a giocare contro la Juve? Come pensate di affrontarla?

"Sappiamo che è una squadra molto forte e conosciamo molto bene la Juventus. Non vediamo l'ora di disputare la partita. Vogliamo ottenere qualche punto e cercheremo di vincere".

Andrebbe bene anche un pareggio?

"Noi vogliamo i tre punti, ma alla fine vedremo come andrà. Ho delle buone sensazioni e l'ultima volta che sono venuto qua ho vinto un trofeo. Siamo consapevoli della forza dei nostri avversari e proveremo a metterli in difficoltà".

Si aspetta una partita simile a quella contro la Fiorentina?

"Non lo so, perchè hanno dei giocatori di grande qualità e vorranno impressionare i lori tifosi. Noi faremo il massimo e proveremo a fare punti per rientrare nelle 24 squadre che passaranno al turno successivo".

Che messaggio vuole dare alla squadra?

"I calciatori sono pronti per giocare e hanno grande voglia. Sarà una grande sfida ma siamo preparati e vedremo domani come andrà. Tutto andrà per il meglio".

Si aspettava questa classifica?

"Nessuno si aspettava questa classifica e di battere Olympiacos e Villarreal. Ovviamente domani sarà più difficile ma dobbiamo dimostrare di poter ottenere un buon risultato in trasferta".

Teme qualcuno?

"Non ho paura, ma abbiamo analizzato bene la loro squadra. Noi sappiamo che sono pericolosi in contropiede. È una squadra temere e non possiamo sottovalutarla"